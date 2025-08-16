Les audiències donen la gran notícia a Javier Ruiz sobre el seu futur a 'Mañaneros 360'
'Mañaneros 360' triomfa en audiències aquest dijous amb el seu segon millor resultat anual
L'arribada de Javier Ruiz a 'Mañaneros 360' ha suposat un revulsiu per al format. Després d'anys en què el lideratge matinal s'ha mogut entre Telecinco i laSexta, La 1 ha aconseguit governar gràcies també a 'La hora de La 1'. No obstant això, aquest dijous 14 d'agost, 'Mañaneros 360' ha aconseguit una nova fita assolint el seu segon millor resultat anual.
D'aquesta manera, aquest dijous, 'Mañaneros 360' ha liderat la seva franja sense rival amb un magnífic 15,4% i 460.000 espectadors. Amb aquest resultat, el seu segon millor anual, està 4,7 punts de quota per sobre de la mitjana diària de La 1, que ha estat segona amb un 10,7%. Just abans, a més, 'La hora de La 1' també ha liderat amb un gran 19,8% i 343.000 seguidors.
La segona opció en audiències ha estat per a Antena 3 amb 'Espejo Público' en marcar un 12,1% de quota i 295.000 seguidors. Per la seva banda, Telecinco ha quedat tercera al matí amb 'La mirada crítica' (11,2% i 208.000) i 'Vamos a ver' (10,8% i 296.000). Finalment, laSexta amb 'Al Rojo Vivo' (7,4% i 250.000) ha superat en més de dos punts de share a 'En boca de todos' (5,3% i 161.000) a Cuatro.
Pel que fa al segon tram, aquest dijous 14 d'agost, 'Mañaneros 360' ha baixat a un 9,1% de quota i 649.000 seguidors. El lideratge ha estat per a la imbatible 'La ruleta de la sort' amb un estratosfèric 23,3% i 1.549.000, just després de 'Cuina oberta de Karlos Arguiñano' (15,9% i 753.000). Per la seva banda, 'Vamos a ver más' també baixa a un 9,2% i 553.000 des de Telecinco.
Cal destacar que, més enllà del matí, La 1 també ha aconseguit liderar a la tarda gràcies a les seves sèries. 'Valle Salvaje' ha destacat amb un 10,5% i 759.000 seguidors, mentre 'La Promesa' també ha governat amb un 11,1% i 754.000. És segona opció de la seva franja 'Malas Lenguas' (8,7% i 687.000) a la sobretaula, tot i que cau a tercera després de les sèries amb un 6,4% i 404.000, igual que 'Aquí la Terra' (7,7% i 514.000).
Més notícies: