Audiències: 'De Divendres' s'enfonsa amb el seu refregit davant de 'Viatge al centre de la tele'
A la tarda, 'Fiesta' es manté fluix en audiències, sent la tercera opció de la seva franja
'De Divendres' cau en audiències 2,3 punts més amb el seu refregit fins a un pobre 6,3% i tan sols 374.000 espectadors. El lideratge de la nit és per sorpresa per a 'Viatge al centre de la tele', que marca un fantàstic 14,1% i 982.000 televidents. Per la seva banda, 'El Peliculón: Joc d'espies' és la segona opció amb un correcte 10% i 730.000 a Antena 3.
'El Blockbuster: Underwater' cau a Cuatro a un 4,4% i 325.000 televidents. Finalment, 'laSexta Columna' (4,6% i 349.000) i 'Equipo de Investigación' (4,1% i 304.000) es mantenen fluixos en audiències a la cadena secundària d'Atresmedia.
A la tarda, 'Fiesta' es manté fluix en audiències, sent la tercera opció en la seva franja amb un escàs 8,6% i 622.000 seguidors a Telecinco. A la sobretaula, es reparteixen el lideratge 'Sessió de tarda: Queda't al meu costat' (12,1% i 922.000) a La 1 i 'Multicine: La filla del rei' (12% i 913.000) a Antena 3.
A la franja matinal, 'La hora de La 1' arrasa en audiències en ple festiu amb un estratosfèric 21% de quota juntament amb 388.000 televidents. Just després, 'Mañaneros 360' també lidera amb un 12% i 491.000. A Telecinco, 'Got Talent' es conforma amb un 8,1% durant tota la franja matinal.
'La Ruleta de la Suerte' lidera el migdia en audiències amb distància amb un 21,3% i 1.392.000 des d'Antena 3. Just abans, 'Cuina oberta de Karlos Arguiñano' també governa amb un fantàstic 17,3% i 847.000. La primera edició d'Antena 3 Notícies és l'informatiu més vist del dia amb 1.583.000 seguidors juntament amb un 20,9% de quota.
La 1 lidera en audiències el divendres festiu
La 1 no té rival i aconsegueix liderar en audiències el divendres 15 d'agost amb un 11,5% de quota. Antena 3 és segona amb un 10,5%, mentre Telecinco es conforma amb la tercera posició amb un pobre 7,2%. Per la seva banda, Cuatro amb un 4,9% supera laSexta per la mínima, que tanca la llista amb un 4,8%.
Aquest divendres festiu, 21 milions d'espanyols van veure la televisió almenys durant un minut. A la franja de nit representen gairebé el 50% de la població.
