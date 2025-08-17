Audiencias: 'Fiesta' no funciona y cae a la tercera opción con Terelu Campos
'Atrapa un Millón' consigue liderar en audiencias el prime time contra el cine.
'Atrapa un Millón' recupera el liderazgo en audiencias de la noche del sábado con un 10,2% de cuota desde Antena 3, siendo la única oferta que supera los dos dígitos. La segunda opción de la noche es para la película "Sucedió en Manhattan" con un 8,5% y 613.000 seguidores en La 1, después de la subida de 'Informe Semanal' (9% y 638.000) por los incendios. Por su parte, 'Cine 5 estrellas: Los descendientes' se queda cerca en Telecinco con un 8,4% y 584.000.
'laSexta Xplica' baja y se conforma con un 5,3% y 328.000 espectadores. En cuanto a 'El Blockbuster: La emboscada', también se conforma con un 5,3% y 375.000 televidentes en Cuatro. Finalmente, 'Pasa sin llamar' marca un buen 2,6% y 178.000 en La 2, después de la reposición de 'Al cielo con ella' (3% y 223.000).
'Fiesta' con Terelu Campos se conforma con la tercera opción de su franja con un flojo 8% de cuota y 584.000 fieles en Telecinco. El liderazgo en audiencias es para La 1 con 'Sesión de Tarde', que destaca con un 12,5% y 10,9% de cuota este sábado. Por su parte, el primer 'Multicine' de Antena 3 es segunda opción con un 10,5% y 838.000 televidentes. La película "El Hobbit: La desolación de Smaug" es lo más visto de Cuatro en el día con 573.000 seguidores y un 7,3% de share.
'Viaje al centro de la tele' lidera en audiencias durante la franja matinal de La 1, alcanzando un 10,8% de share. Además, Antena 3 Noticias 1 es lo más visto del día, duplicando la media de la cadena, con un gran 22,4% y 1.776.000 seguidores. Antes, 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' lidera con un fantástico 14,6% y 708.000 espectadores en la mañana.
A nivel diario, Antena 3 y La 1 empatan en el liderazgo en audiencias el sábado 16 de agosto con un 10,2%. Telecinco es tercera con gran distancia al obtener un 7%. Cuatro con un 6,1% gana a laSexta, que se queda en un buen 5,5% este sábado. La siguiente cadena es Energy con un 2,9% de cuota.
Más noticias: