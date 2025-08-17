Audiencias: 'Fiesta' no funciona y cae a la tercera opción con Terelu Campos

'Atrapa un Millón' recupera el liderazgo en audiencias de la noche del sábado con un 10,2% de cuota desde Antena 3, siendo la única oferta que supera los dos dígitos. La segunda opción de la noche es para la película "Sucedió en Manhattan" con un 8,5% y 613.000 seguidores en La 1, después de la subida de 'Informe Semanal' (9% y 638.000) por los incendios. Por su parte, 'Cine 5 estrellas: Los descendientes' se queda cerca en Telecinco con un 8,4% y 584.000.

'laSexta Xplica' baja y se conforma con un 5,3% y 328.000 espectadores. En cuanto a 'El Blockbuster: La emboscada', también se conforma con un 5,3% y 375.000 televidentes en Cuatro. Finalmente, 'Pasa sin llamar' marca un buen 2,6% y 178.000 en La 2, después de la reposición de 'Al cielo con ella' (3% y 223.000).

| Atresmedia

'Fiesta' con Terelu Campos se conforma con la tercera opción de su franja con un flojo 8% de cuota y 584.000 fieles en Telecinco. El liderazgo en audiencias es para La 1 con 'Sesión de Tarde', que destaca con un 12,5% y 10,9% de cuota este sábado. Por su parte, el primer 'Multicine' de Antena 3 es segunda opción con un 10,5% y 838.000 televidentes. La película "El Hobbit: La desolación de Smaug" es lo más visto de Cuatro en el día con 573.000 seguidores y un 7,3% de share.

'Viaje al centro de la tele' lidera en audiencias durante la franja matinal de La 1, alcanzando un 10,8% de share. Además, Antena 3 Noticias 1 es lo más visto del día, duplicando la media de la cadena, con un gran 22,4% y 1.776.000 seguidores. Antes, 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' lidera con un fantástico 14,6% y 708.000 espectadores en la mañana.

A nivel diario, Antena 3 y La 1 empatan en el liderazgo en audiencias el sábado 16 de agosto con un 10,2%. Telecinco es tercera con gran distancia al obtener un 7%. Cuatro con un 6,1% gana a laSexta, que se queda en un buen 5,5% este sábado. La siguiente cadena es Energy con un 2,9% de cuota.