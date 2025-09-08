L'acusació de Marco Pernas que cau com una galleda d'aigua freda a 'Valle Salvaje'
Rafael, personatge de Marco Pernas a 'Valle Salvatge', acusa l'Úrsula d'haver assassinat en Julio
Rafael, personatge de Marco Pernas, acusa l'Úrsula d'haver assassinat en Julio, deixant la Salcedo molt afectada. Aquest dimarts 9 de setembre, a les 17:20h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.
Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', José Luis va proposar a l'Adriana un acord retorçat perquè ella li cedís les terres. La Salcedo sabia que l'oferta podria canviar-ho tot i tenia motius per pensar-s'ho, tot i que, com en Rafael, desconfiava de les veritables intencions del duc. A més, comptaven amb la complicitat de la Mercedes, que coneixia de sobres la Victoria i en José Luis i fins on podien arribar.
D'altra banda, en Francisco va assegurar a l'Isabel que havia servit el berenar en què va morir en Julio, deixant la governanta aterrida davant el que li pogués passar al lacai.
En audiències, durant el mes de juliol, 'Valle Salvaje' va igualar la seva segona millor marca. La sèrie, que va ser l'oferta líder en joves i majors de 65 anys, va marcar un 9,8%, 738.000 seguidors i més d'1,3 milions d'espectadors únics de mitjana diaris. Gairebé la meitat de les seves emissions van superar el doble dígit i diverses han liderat la seva franja.
Què passarà al capítol de dimarts de 'Valle Salvaje'?
Al nou capítol de 'Valle Salvaje', Rafael, personatge de Marco Pernas, acusa l'Úrsula d'haver assassinat en Julio, deixant-la molt afectada. La cosina de l'Adriana es queda glaçada en escoltar aquestes paraules i trobar un cap de turc sembla la seva única sortida. Ja sap qui és el blanc perfecte, així que si aconsegueix desviar l'atenció cap a aquesta persona, en Rafael podria deixar de veure-la com a culpable.
La confessió que en Francisco va fer a l'Isabel el deixa en una posició molt delicada, ja que podria ser acusat d'assassinat. En Martí, per la seva banda, ha pres una decisió respecte al seu futur. Finalment, l'Adriana descobreix el pitjor que li podria passar quan rep aquesta notícia...
Més notícies: