La acusación de Marco Pernas que cae como jarro de agua fría en 'Valle Salvaje'

Rafael, personaje de Marco Pernas, acusa a Úrsula de haber asesinado a Julio, dejando a la Salcedo muy tocada. Este martes 9 de septiembre, a las 17:20h, los espectadores pueden disfrutar de un nuevo capítulo de 'Valle Salvaje' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre otros.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'Valle Salvaje', José Luis propuso a Adriana un retorcido acuerdo para que ella le cediera las tierras. La Salcedo sabía que la oferta podría cambiarlo todo y tenía motivos para pensárselo, aunque, como Rafael, desconfiaba de las verdaderas intenciones del duque. Además, contaban con la complicidad de Mercedes, que conocía de sobra a Victoria y a José Luis y hasta dónde podían llegar.

Por otro lado, Francisco aseguró a Isabel que había servido la merienda en la que murió Julio, dejando a la gobernanta aterrada ante lo que pudiera depararle al lacayo.

| RTVE

En audiencias, durante el mes de julio, 'Valle Salvaje' igualó su segunda mejor marca. La serie, que fue la oferta líder en jóvenes y mayores de 65 años, marcó un 9,8%, 738.000 seguidores y más de 1,3 millones de espectadores únicos de media diarios. Casi la mitad de sus emisiones superaron el doble dígito y varias han liderado su franja.

¿Qué pasará en el capítulo del martes de 'Valle Salvaje'?

En el nuevo capítulo de 'Valle Salvaje', Rafael, personaje de Marco Pernas, acusa a Úrsula de haber asesinado a Julio, dejándola muy tocada. La prima de Adriana se queda helada al escuchar esas palabras y encontrar una cabeza de turco parece su única salida. Ya sabe si blanco perfecto, por lo que si logra desviar la atención hacia esa persona, Rafael podría dejar de mirarla como culpable.

La confesión que Francisco hizo a Isabel lo deja en una posición muy delicada, ya que podría ser acusado de asesinato. Martín, por su parte, ha tomado una decisión respecto a su futuro. Por último, Adriana descubre lo peor que podría pasarle cuando recibe esta noticia...