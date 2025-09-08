Audiències: 'Supervivientes All Stars' baixa i no lidera, i 'Salvados' marca rècord
'Vaja Fama!' baixa més en audiències a Telecinco en el seu segon dia contra 'D Corazón'
El 'Conexión Honduras' de 'Supervivientes All Stars' baixa en audiències i es conforma amb un 13,6% i 955.000 seguidors: puja a un 16,6% en el target entre 4 i 44 anys. El lideratge de la nit és per a "El maestro que va prometre el mar", que aconsegueix un 12,1% i 1.145.000 a La 1. I és que, en franja de coincidència amb la pel·lícula, de 22.39 a 0.20h, 'Supervivientes All Stars' baixa a un 11,6% i 1.100.000. Just abans de la cinta, el partit entre Espanya i Turquia arrasa amb un 32% i 3.677.000 televidents a TVE.
A laSexta, 'Salvados' aconsegueix la seva millor estrena en quota dels darrers cinc anys amb un 8,8% i 918.000 seguidors. Per la seva banda, la nova temporada de 'Cuarto Milenio' aconsegueix un bon 7,8% i 625.000: puja al 10,9% en target comercial.
'Fiesta' baixa en audiències, sent tercera opció en la seva franja amb un pobre 8,5% i 730.000 a Telecinco: puja a un 11,6% de quota entre el públic masculí. 'La Roca' millora el diumenge amb un bon 5,1% i 434.000. A més, La Vuelta puja a La 2 a un 8,2% i 737.000.
Al matí, 'Aruser@s Weekend' baixa en el seu segon dia a un 5,7% i 135.000 a laSexta. '¡Vaya Fama!' cau encara més en el seu segon dia amb un escàs 6,7% i 403.000 televidents a Telecinco. Per la seva banda, 'D Corazón' baixa davant l'arribada de la competència a un 7,8% i 463.000 fidels a La 1.
'La Ruleta de la Suerte' lidera el migdia en audiències amb distància amb un 16,4% i 1.138.000 des d'Antena 3. La primera edició d'Antena 3 Noticias és l'informatiu més vist del dia amb 1.585.000 seguidors juntament amb un 18,5% de share.
La 1 lidera el diumenge en audiències
La 1 aconsegueix el lideratge en audiències del diumenge 7 de setembre amb un 13,5% de share. Antena 3 és segona amb un 8,9%, mentre Telecinco es conforma amb la tercera posició per la mínima amb un 8,8%. Cuatro, amb un 6,8%, aconsegueix superar laSexta, que tanca la llista amb un 5,1%.
Aquest diumenge, el 55% de la població va connectar en algun moment amb alguna cadena, cosa que suposa 25,8M de televidents. La mitjana de consum per espectador és de 2,6 hores.
Més notícies: