La emotiva carta de Christian Gálvez a Patricia Pardo amb l'inici de la seva nova etapa
Christian Gálvez ha dedicat unes paraules a Patricia Pardo davant l'inici de 'Vamos a ver'
Aquest dilluns 8 de setembre, Telecinco estrena canvis en la seva programació. Joaquín Prat es traslladarà a les tardes amb 'El tiempo justo', mentre Patricia Pardo inicia una nova etapa a 'Vamos a ver' en solitari. Després de gairebé dos anys compartint la conducció del matinal, la periodista es prepara per assumir el repte en solitari, en ple aniversari del programa que fa dos anys que és en antena.
A la promoció de Telecinco que anuncia la nova temporada, Patricia Pardo s'adreça a la seva audiència amb sinceritat i proximitat: "Ara vull explicar-t'ho tot d'una altra manera: directa, propera i mirant als ulls". En ella, repassa els seus inicis com a reportera i com ha anat construint el seu camí fins a convertir-se en la conductora única de l'espai.
La periodista va mostrar el seu compromís amb el públic i la importància d'aquest moment professional: "Després de 15 anys aprenent dels millors, dilluns em toca començar a caminar sola. Deixar la mà de companys que són família serà dur, però aquest repte suposa complir un gran propòsit. L'afronto amb il·lusió, humilitat i molt respecte cap a vosaltres. L'únic sobirà davant del qual m'inclino i el que mereix tot el meu esforç i atenció és el públic".
"A casa em van ensenyar des de petita a tenir veu pròpia i els que m'heu seguit sabeu bé que no m'agraden les mitges tintes i que només parlo des de la veritat i el compromís. Cometré errors i hi haurà coses que no convencin a tothom, però tingueu clar que faré tot el possible per estar a l'alçada", afegia.
Davant d'aquest important canvi a la franja matinal, Christian Gálvez no va dubtar a expressar el seu orgull i afecte a través de xarxes socials: "Tancaràs un capítol important de la teva vida. I ara estàs a punt de començar-ne un altre. Ni millor ni pitjor. Diferent. Que ningú oblidi l'imprescindible: tu".
El presentador va continuar ressaltant la personalitat i professionalitat de la seva parella: "Continuaràs sent la mateixa: Lluitadora, perseverant, professional. I perquè, com diu la cançó, ho faràs 'com va dir Frankie: A la teva manera'. I els que t'estimem, serem al teu costat. Sempre. Perquè t'admirem. Perquè t'estimem. Bon viatge, Patricia, que tots, juntament amb tu, ho 'Vamos a ver'..."
