La proposta que Rocío Suárez de Puga no esperava rebre a 'Valle Salvatge'

José Luis proposa a l'Adriana, personatge de Rocío Suárez de Puga a 'Valle Salvaje', un acord retorçat
José Luis proposa a l'Adriana, personatge de Rocío Suárez de Puga, un acord retorçat. Aquest dilluns 8 de setembre, a les 17:20h, els espectadors poden gaudir d’un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d’altres.
Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', José Luis i Victoria van ser conscients que l’Adriana no pensava fer marxa enrere. Havia arribat el moment de donar un nou cop d’autoritat i demostrar fins on estaven disposats a arribar per protegir el seu poder i el seu llegat. És per això que la Victoria es va presentar a la Casa Petita en plena nit, disposada a donar a la Mercedes el fatal destí que va patir la Pilara.
A més, la Matilde va descobrir que en Gaspar era fill del duc, cosa que va canviar per sempre la seva percepció del que va ser el seu marit. I, sobretot, sobre la Victoria, que va quedar en una posició molt delicada.
En audiències, durant el mes de juliol, 'Valle Salvaje' va igualar la seva segona millor marca. La sèrie, que va ser l’oferta líder en joves i majors de 65 anys, va marcar un 9,8%, 738.000 seguidors i més d’1,3 milions d’espectadors únics de mitjana diaris. Gairebé la meitat de les seves emissions van superar el doble dígit i diverses han liderat la seva franja.
Què passarà al capítol de dilluns de 'Valle Salvaje'?
Al nou capítol de 'Valle Salvaje', José Luis proposa a l'Adriana, personatge de Rocío Suárez de Puga, un acord retorçat perquè aquesta li cedeixi les terres. La Salcedo sap que l’oferta podria canviar-ho tot i té motius per pensar-s’ho encara que, com en Rafael, desconfia de les veritables intencions del duc. A més, ara compten amb la complicitat de la Mercedes, que coneix de sobres la Victoria i en José Luis i fins on poden arribar.
D’altra banda, en Francisco assegura a l’Isabel que va servir el berenar en què va morir en Julio, deixant la governanta aterrida davant el que pugui deparar-li al lacai.
