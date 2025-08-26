Adeu a Nacho Olaizabal de 'Valle Salvaje': així ha estat la inesperada mort d'en Julio
Al juliol, el personatge de Nacho Olaizabal ha mort per sorpresa a 'Valle Salvaje'
L'últim episodi de 'Valle Salvaje' emès aquest dimarts va deixar l'audiència en suspens amb un desenllaç que ningú no esperava. TVE feia dies que anunciava que hi hauria "una mort tràgica" al final de la segona temporada. Un desenllaç que ningú no esperava: la mort d'en Julio, personatge de Nacho Olaizabal.
El gir es va produir en un berenar aparentment cordial organitzat per Úrsula, en què també van participar l'Adriana, en Rafael i en Julio. Durant el brindis, tots van beure sense sospitar que una de les copes havia estat enverinada.Qui va acabar desplomant-se va ser en Julio, marit de l'Adriana i germà d'en Rafael. La sèrie no va arribar a mostrar la seva mort, però l'escena posterior, amb un metge acudint a socórrer-lo, va confirmar les sospites: la copa letal havia estat la seva.
L'episodi ja havia mostrat el clima enrarit entre els personatges de 'Valle Salvaje'. Úrsula continuava obsessionada amb en Rafael, tot i que ell havia declarat davant del seu pare, José Luis, estar enamorat de l'Adriana. La situació era encara més complexa perquè l'Adriana, cosina d'Úrsula, mantenia aquesta relació "secreta" amb en Rafael estant casada amb en Julio.
Sorprenentment, en Julio havia decidit fer un pas endavant per afavorir la unió de la seva esposa i el seu germà. No només va acceptar el romanç, sinó que els va detallar un pla de fugida. És per això que, per a Úrsula, ell es va convertir en l'obstacle principal, encara més després d'haver tingut un enfrontament amb el seu pare, que va arribar a bufetejar-lo.
Decidida a prendre el control, Úrsula va demanar a una donzella que preparés el berenar i li va confiar que ella mateixa s'encarregaria d'afegir "el toc especial a la copa de la meva cosina". L'objectiu semblava ser l'Adriana, però a l'escena final de 'Valle Salvaje' qui es va veure afectat va ser en Julio.
En el brindis, Úrsula va fingir reconciliació i va celebrar el suposat amor prohibit d'en Rafael i l'Adriana. Tot seguit, en Julio va comunicar al seu pare els seus plans de viatjar al sud de França amb la seva esposa, cosa que en realitat encobria la fugida prevista amb en Rafael. Segons després, va començar a sentir-se malament i va caure a terra, deixant tothom atònit.
Amb en Julio mort a 'Valle Salvaje', la gran incògnita és si era l'Adriana la veritable destinatària de la copa o si Úrsula volia enverinar deliberadament en Julio. Tanmateix, tot apunta que ella ho tenia tot planificat per acabar amb el personatge de Nacho Olaizabal.
