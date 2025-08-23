El descobriment de Rocío Suárez de Puga que dona un gir de 180° a 'Valle Salvaje'
Adriana, personatge de Rocío Suárez de Puga, ha descobert la veritat sobre 'Valle Salvaje'
El rumb de 'Valle Salvaje' ha fet un gir inesperat després del descobriment d'Adriana Salcedo de la Cruz.La primogènita dels Salcedo ha tret a la llum documents que demostren que les terres del vall no pertanyen als Gálvez de Aguirre, sinó a la seva pròpia família. Amb aquesta revelació, l'equilibri de poder a la Casa Gran trontolla.
L'Adriana coneixia la veritat gràcies a la col·laboració d'Atanasi, qui la va ajudar a revisar els comptes i comprovar que els Gálvez de Aguirre mantenien un deute milionari amb l'Evarist, el seu difunt pare. Aquesta troballa no només confirma la veritable propietat del terreny, sinó que també reactiva les sospites que envolten la mort de l'Evarist a 'Valle Salvaje'.
I és que la seva defunció va aplanar el camí perquè en Julio i l'Adriana es casessin sense traves, permetent a en José Luis sostenir el prestigi familiar i evitar la fallida absoluta. Però la façana ha començat a esquerdar-se.
L'Adriana irromp amb un contracte que ho demostra tot: "Jo, Evarist Salcedo de la Cruz, propietari únic de les terres de 'Valle Salvaje', vaig arrendar a don José Luis Gálvez de Aguirre aquestes terres per a la seva explotació i ús per la quantitat indicada a dalt". Un document que mai es va complir en la seva totalitat, ja que els impagaments van deixar a don José Luis amb una fortuna en deutes.
La mateixa Adriana no dubta a retreure-l'hi: "Sempre m'he preguntat com algú tan arrogant com vostè va signar aquest acord de matrimoni". Amb totes les peces encaixant, l'Adriana s'atreveix fins i tot a assenyalar el duc com a possible responsable de la mort del seu pare. La reacció no es fa esperar: "El que diu és un disbarat fruit d'una imaginació desbordada. Ni la meva esposa ni jo hem tingut res a veure amb la mort del seu pare".
Tanmateix, l'Adriana, conscient de la força que li atorguen els documents, llança un advertiment. Si el duc no cedeix a les seves condicions, farà públics els papers que demostrarien la ruïna dels Gálvez de Aguirre. "Sóc la persona en les mans de qui està el seu destí", li recorda amb fredor.
El pols entre tots dos arriba al seu punt més tens quan l'Adriana marca les seves exigències: en Rafael no pot abandonar 'Valle Salvaje'. I ho deixa clar amb una promesa carregada de determinació: "Penso recuperar el que és meu, encara que sigui l'últim que faci".
