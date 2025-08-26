El retorn inesperat a 'La Promesa' que cau com una galleda d'aigua freda sobre Xavi Lock
Curro, personatge de Xavi Lock, i Àngela viuen aterrits, sabent que el seu enemic ha tornat per venjança
Curro, personatge de Xavi Lock, i Àngela viuen aterrits, sabent que el seu enemic ha tornat per venjança. Aquest dimecres 27 d’agost a les 18:10h, els espectadors poden continuar gaudint d’un nou capítol de ‘La Promesa’ a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.
Recordem que, en el capítol anterior de ‘La Promesa’, Enora va demanar explicacions a Toño sobre la relació amb la seva mare, però ell es va negar a donar-les-hi. Catalina i Martina van anunciar a les seves parelles i al marquès la seva reconciliació, però ara havien de pensar en l’estratègia de negociació per apropar-se al baró de Valladares. La visita de la duquessa de Carril no va aconseguir animar la Vera, sinó tot el contrari, en constatar la donzella que el retrobament amb el seu germà era més difícil del que ella pensava.
La Pia i en Ricardo es van preocupar per les conseqüències que tindria la relació que mantenien de cara als senyors. La relació que hi havia entre la Leocadia i en Cristóbal era més llarga del que pensàvem. I és que el majordom va confessar que li hauria agradat arribar quan la Cruz encara era al palau.
Durant el mes de juliol, una vegada més, ‘La Promesa’ va liderar la seva franja amb àmplia avantatge. La sèrie va promitjar un 12,6% i 1.099.000 espectadors i gairebé 1,5 milions d’espectadors únics diaris, sumant els resultats en diferit. ‘La Promesa’ va revalidar el lideratge entre els joves de 13 a 24 anys, els adults de 45 anys en endavant i en 11 de les 15 comunitats autònomes.
Què passarà al capítol de dimecres de ‘La Promesa’?
Al nou capítol de ‘La Promesa’, el retorn inesperat d’en Lorenzo desferma el caos i tothom tremola davant l’amenaça que representa la seva tornada. Curro, personatge de Xavi Lock, i Àngela viuen aterrits, sabent que el seu enemic ha tornat per venjança. A més, el capità aconsegueix forçar les coses per provocar la ira d’en Curro, i està a punt d’aconseguir-ho.
A més, en Toño dubta sobre la seva relació amb l’Enora en saber que la Simona i la Candela coneixen la veritat sobre el seu matrimoni. La Pia i en Ricardo s’enfronten a un ultimàtum d’en Cristóbal: un dels dos ha de marxar de ‘La Promesa’. Per la seva banda, la Martina i la Catalina no tenen bones notícies després d’haver parlat amb el baró de Valladares... De manera inesperada, la Vera rep una visita que ho canvia tot: el seu germà Federico.
