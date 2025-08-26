Adiós a Nacho Olaizabal de 'Valle Salvaje': así ha sido la inesperada muerte de Julio

El último episodio de 'Valle Salvaje' emitido este martes dejó a la audiencia en vilo con un desenlace que nadie esperaba. TVE llevaba días anunciando que habría "una trágica muerte" en el final de la segunda temporada. Un desenlace que nadie esperaba: la muerte de Julio, personaje de Nacho Olaizabal.

El giro se produjo en una aparentemente cordial merienda organizada por Úrsula, en la que participaron también Adriana, Rafael y Julio. Durante el brindis, todos bebieron sin sospechar que una de las copas había sido envenenada.El que terminó desplomándose fue Julio, marido de Adriana y hermano de Rafael. La serie no llegó a mostrar su muerte, pero la escena posterior, con un médico acudiendo a socorrerlo, confirmó las sospechas: la copa letal había sido la suya.

El episodio había mostrado ya el clima enrarecido entre los personajes de 'Valle Salvaje'. Úrsula continuaba obsesionada con Rafael, pese a que él había declarado ante su padre, José Luis, estar enamorado de Adriana. La situación era todavía más compleja porque Adriana, prima de Úrsula, mantenía esa relación "secreta" con Rafael estando casada con Julio.

Sorprendentemente, Julio había decidido dar un paso al frente para favorecer la unión de su esposa y su hermano. No solo aceptó el romance, sino que les detalló un plan de huida. Es por ello que, para Úrsula, él se convirtió en el obstáculo principal, más aún después de haber tenido un enfrentamiento con su padre, quien llegó a abofetearlo.

Decidida a tomar el control, Úrsula pidió a una doncella que preparara la merienda y le confió que ella misma se encargaría de añadir "el toque especial en la copa de mi prima". El objetivo parecía ser Adriana, pero en la escena final de 'Valle Salvaje' quien se vio afectado fue Julio.

En el brindis, Úrsula fingió reconciliación y celebró el supuesto amor prohibido de Rafael y Adriana. Acto seguido, Julio comunicó a su padre sus planes de viajar al sur de Francia con su esposa, lo que en realidad encubría la escapada prevista con Rafael. Segundos después, comenzó a sentirse mal y cayó al suelo, dejando a todos atónitos.

Con Julio muerto en 'Valle Salvaje', la gran incógnita es si era Adriana la verdadera destinataria de la copa o Úrsula buscaba envenenar deliberadamente a Julio. No obstante, todo apunta a que esta lo tenía todo planificado para acabar con el personaje de Nacho Olaizabal.