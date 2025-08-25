La mort d’un protagonista sacseja ‘Valle Salvaje’ i marca un abans i un després
Enmig d'un brindis pel futur, algú mor a 'Valle Salvaje'
Enmig d'un brindis pel futur, algú mor. Aquest dimarts 26 d'agost, a les 17.20h, els espectadors poden gaudir d’un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.
Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', la Mercedes, trencada de dolor per la marxa d'en Bernardo, es va recolzar en la Matilde. En Leonardo va deixar clar a la Irene que no sabia què buscava la Bàrbara, però que si el seu rebuig era definitiu no podria continuar gaire temps a Valle Salvaje. D'altra banda, en Martín va advertir a la Isabel que era el servidor més respectuós, però va assegurar que els seus comportaments deixaven molt a desitjar i va posar en qüestió la seva continuïtat.
A la Casa Gran, l'Ana va descobrir el pla d'una Úrsula disposada a tot per sortir-se'n amb la seva, com també ho estava en Julio.El Gálvez de Aguirre es va citar amb l'Adriana i en Rafael, disposat a acabar amb tot. Tanmateix, en Rafael va dir al seu germà que si ell marxava de 'Valle Salvaje' en el fons guardava certa justícia.
En audiències, durant el mes de juliol, 'Valle Salvaje' va igualar la seva segona millor marca. La sèrie, que va ser l'oferta líder en joves i majors de 65 anys, va marcar un 9,8%, 738.000 seguidors i més d'1,3 milions d'espectadors únics de mitjana diària. Gairebé la meitat de les seves emissions van superar el doble dígit i diverses han liderat la seva franja.
Què passarà al capítol de dimarts de 'Valle Salvaje'?
Al nou capítol de 'Valle Salvaje',L'Adriana s'acomiada de la Luisa, que la trobarà molt a faltar: el seu temps a 'Valle Salvaje' s'acaba. En Martín s'enfronta a la seva germana, acusant-la d'haver intentat que el facin fora de la Casa Gran. Serà allà on els Gálvez de Aguirre es reuniran per ser testimonis d'un esdeveniment… que ho canvia tot.
Enmig del brindis organitzat per l'Úrsula, que reuneix en Rafael, l'Adriana i en Julio, les copes s'aixequen per celebrar el futur. Però el brindis s'omple d'ombres… Algú mor a 'Valle Salvaje'!
