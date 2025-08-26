Una mort colpeja José Manuel Seda i marca un abans i un després a 'Valle Salvaje'
El dolor s'apodera després de la inesperada mort, que commociona també José Luis, personatge de José Manuel Seda. Aquest dimarts 26 d'agost, a les 17:20h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.
Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', l'Adriana es va acomiadar de la Luisa, que la va trobar molt a faltar: el seu temps s'acabava. En Martí es va enfrontar a la seva germana, acusant-la d'haver intentat que l'expulsessin de la Casa Gran. Va ser allà on els Gálvez de Aguirre es van reunir per ser testimonis d'un fet... que ho va canviar tot.
Enmig del brindis organitzat per Úrsula, que va reunir Rafael, Adriana i Julio, les copes es van alçar per celebrar el futur. Però el brindis es va tenyir d'ombres… algú va morir a 'Valle Salvaje'!
En audiències, durant el mes de juliol, 'Valle Salvaje' va igualar la seva segona millor marca. La sèrie, que va ser l'oferta líder entre joves i majors de 65 anys, va marcar un 9,8%, 738.000 seguidors i més d'1,3 milions d'espectadors únics de mitjana diària. Gairebé la meitat de les seves emissions van superar el doble dígit i diverses han liderat la seva franja.
Què passarà al capítol de dimecres de 'Valle Salvaje'?
Al nou capítol de 'Valle Salvaje', el dolor s'apodera després de la inesperada mort, que commociona també el duc, personatge de José Manuel Seda. La Casa Gran es vesteix de dol per acomiadar un dels seus membres, deixant un buit impossible d'omplir. El desconcert és total, ja que ningú entén què ha passat i tota la família s'enfonsa en el desconsol.
Una Ana confosa es debat entre guardar silenci o revelar el que sap de tot el que ha passat després d'ajudar a comprar el verí a Úrsula. D'altra banda, la Bàrbara té un acostament amb la seva amiga Irene, a més de Leonardo. Potser les paraules d'en Pedrito han fet efecte en ella i sigui l'inici d'una nova etapa per a la jove.
