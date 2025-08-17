Així és 'Fantasmes', la nova comèdia que Neox estrena per a les seves tardes diàriament
Neox estrena aquest dilluns 18 d’agost, a partir de les 18:00h, 'Fantasmes', la ficció nord-americana que triomfa a l’altra banda de l’Atlàntic. La sèrie narra la vida d’un grup d’esperits que habiten una mansió recentment remodelada, i les seves interaccions amb la propietària d’aquesta.
Samantha i Jay busquen un canvi en la seva atapeïda vida a Nova York. La parella casada aprofita l’oportunitat de traslladar-se a una vella casa de camp per convertir-la en un Bed and Breakfast. Aquesta mansió pertanyia a Sophie Woodstone, tieta àvia de la Sam, i tot i que encara conserva el seu encant, el pas dels anys ha deixat la casa enrunada. Després d’un accident durant el procés de renovació, la Samantha descobreix que pot veure i sentir els fantasmes, antics residents del seu nou habitatge.
La ficció està protagonitzada per l’actriu neozelandesa Rose McIver ('iZombie') fent de Samantha i Utkarsh Ambudkar ('Dando la nota') com a Jay, el seu marit. Interpretant els fantasmes de la mansió hi trobem Brandon Scott Jones, el còmic Richie Moriarty, Asher Grodman, Rebecca Wisocky, Sheila Carrasco, Danielle Pinnock, Roman Zaragoza i Devan Chandler Long, entre d’altres.
'Fantasmes' va ser estrenada al canal americà CBS a l’octubre de 2021 i ha tingut tant d’èxit que ha estat renovada per una cinquena i una sisena temporada. En aquest 2025 ha resultat guanyadora a Millor Sèrie de Comèdia de Gènere als Saturn Awards per la Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films dels Estats Units. Aquesta comèdia situacional està basada en la sèrie britànica del mateix nom 'Ghosts', que es va emetre a la BBC des de 2019 a 2023.
Així és la trama de 'Fantasmes'
'Fantasmes' és una comèdia que gira entorn de la Samantha, periodista freelance, i en Jay, un prometedor xef. Decideixen fer un canvi a les seves vides i traslladar-se de la gran ciutat a una casa de camp atrotinada que han heretat. Tenen el pla de convertir-la en un senzill i tranquil hotel allunyat del bullici.
Aviat descobriran que la casa està abandonada, però no deshabitada, perquè entre els seus murs hi viu un curiós grup d’esperits, residents de la mateixa casa en diferents èpoques. Aquest grup entremaliat de fantasmes ja estaven amoïnats pel rebombori que suposa l’arribada dels nous llogaters i la renovació del seu habitatge. Tanmateix, s’enduen un ensurt mortal en descobrir que la Samantha és la primera persona viva que pot veure’ls i sentir-los.
