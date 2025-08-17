Así es 'Fantasmas', la nueva comedia que Neox estrena para sus tardes a diario

Neox estrena este lunes 18 de agosto, a partir de las 18:00h, 'Fantasmas', la ficción estadounidense que triunfa al otro lado del charco. La serie narra la vida de un grupo de espíritus que habitan una mansión recientemente remodelada, y sus interacciones con la dueña de esta.

Samantha y Jay buscan un cambio en su ajetreada vida en Nueva York. La pareja de casados toma la oportunidad de mudarse a una vieja casa de campo para convertirla en un Bed and Breakfast. Esta mansión pertenecía a Sophie Woodstone, tía abuela de Sam, y aunque aún conserva su encanto, el paso de los años ha dejado la casa derruida. Tras un accidente durante el proceso de renovación, Samantha descubre que puede ver y oír a los fantasmas, antiguos residentes de su nuevo hogar.

La ficción está protagonizada por la actriz neozelandesa Rose McIver ('iZombie') siendo Samantha y Utkarsh Ambudkar ('Dando la nota') como Jay, su marido. Interpretando a los fantasmas de la mansión encontramos a Brandon Scott Jones, al comediante Richie Moriarty, Asher Grodman, Rebecca Wisocky, Sheila Carrasco, Danielle Pinock, Roman Zaragoza y Devan Chandler Long, entre otros.

| Atresmedia

'Fantasmas' fue estrenada en el canal americano CBS en octubre de 2021 y ha sido tal su éxito que ha sido renovada para una quinta y sexta temporada. En este 2025 ha resultado ganadora a Mejor Serie de Comedia de Género en los Saturn Awards por la Academy os Science Fiction, Fantasy & Horror Films de Estados Unidos. Esta comedia situacional está basada en la serie británica del mismo nombre 'Ghosts', que se emitió en la BBC desde 2019 a 2023.

Así es la trama de 'Fantasmas'

'Fantasmas' es una comedia que gira en torno a Samantha, periodista freelance, y Jay, un prometedor chef. Deciden hacer un cambio en sus vidas y mudarse de la gran ciudad a una casa de campo destartalada que han heredado. Tienen el plan de convertirlo en un sencillo y tranquilo hotel apartado del bullicio.

Pronto descubrirán que la casa está abandonada, pero no deshabitada, porque entre sus muros vive un curioso grupo de espíritus, residentes de la misma casa en distintas épocas. Este entrometido grupo de fantasmas ya estaban preocupados por el alboroto que supone la llegada de los nuevos inquilinos y renovación de su hogar. Sin embargo, se llevan un susto mortal al descubrir que Samantha es la primera persona viva que puede verlos y oírlos.