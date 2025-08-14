Antena 3 cancel·la l'emissió de 'Sueños de Libertad', que té substitut aquest divendres
Antena 3 no emetrà un nou capítol de 'Sueños de Libertad' aquest divendres 15 d'agost
Males notícies per als seguidors de 'Sueños de libertad' a Antena 3. A causa de la festivitat nacional, aquest divendres 15 d'agost, la sèrie no s'emetrà a la sobretaula de la cadena. Com és habitual, Antena 3 emetrà la programació de cap de setmana, amb el 'Multicine' a la tarda, de manera que els seguidors hauran d'esperar fins dilluns per a un nou capítol.
Recordem que, en l'episodi anterior de 'Sueños de libertad', després de la seva primera nit junts, Begoña va continuar albergant molts dubtes respecte a la seva relació amb Gabriel. La Luz va voler assegurar-se que no hi havia res entre el Luis i la Cristina, mentre aquesta va decidir anar a veure el José i va demanar a la Irene que l'acompanyés. La Marta va animar la Fina a acceptar la proposta de feina del Pelayo.
En Teo va ocultar a la Gema i en Joaquín que en Raúl li ensenyaria a defensar-se. En Tasio, manipulat per en Gabriel, es va enfrontar amb l'Andrés, mentre la Begoña va confessar a la Luz que havia passat la nit amb en Gabriel. La Luz va continuar detectant problemes respiratoris entre els treballadors i l'Andrés, personatge d'en Dani Tatay, va descobrir una informació important sobre la relació d'en Gabriel i la Begoña.
En el seu lloc, a les 16h, Antena 3 emetrà la pel·lícula "La hija del rey" dins del "Multicine". En aquesta cinta, el rei Lluís XIV, en la seva desesperada recerca per assolir la immortalitat, captura una sirena per robar-li la seva energia vital. Un fet que es complica encara més quan la seva filla il·legítima, acabada d'arribar a Versalles, descobreix la criatura, amb qui establirà un vincle especial. Es tracta d'una pel·lícula protagonitzada per Pierce Brosnan, Kaya Scodelario, William Hurt, Benjamin Walker, Pablo Schreiber.
Recordem que, aquest curs, 'Sueños de libertad' ha triomfat en audiències,sent la sèrie més vista de la televisió, millorant fins i tot les dades de la seva temporada d'estrena. La ficció diària d'Antena 3 ha liderat, aconseguint una mitjana d'1,2 milions de seguidors, més de 2 milions d'espectadors únics i un 13,3% de quota. 'Sueños de libertad' ha aconseguit gran avantatge respecte als seus competidors, de 5,6 punts sobre Telecinco i de 5 punts sobre La 1.
