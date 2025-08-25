Antena 3 llança l'espectacular tràiler de 'La Veu' amb els coaches abans de l'estrena
Antena 3 llança l'espectacular tràiler de 'La Voz' amb la cerca dels seus nous coaches
Antena 3 estrena molt aviat la nova temporada del talent show de més èxit internacional. Amb Eva González al capdavant una vegada més, 'La Voz' es prepara per a una nova edició i llança un impactant tràiler per arrencar la temporada. Pablo López, Malú, Sebastián Yatra i Mika, que debuta com a coach, ocuparan les icòniques butaques vermelles per lluitar per competir per formar els equips amb les millors veus anònimes del país.
Després de més de dos mesos de feina en postproducció, arriba l’espectacular tràiler al més pur estil "Misión Impossible" que marca l’inici d’una temporada vibrant. Un vídeo promocional que mostra els coaches enfrontant-se a missions divertides quan Eva González els convoca de tornada als seus llocs al plató. Mika, el gran fitxatge de la temporada, protagonitza la missió més sorprenent de totes.
Tota la campanya s’ha desenvolupat de manera interna: des del concepte fins al rodatge al plató i estudi de croma, amb la realització a càrrec de l’equip de promocions d’Atresmedia. Un equip que cada any busca plantejar enfocaments originals capaços de transmetre l’emoció del programa en cada nova temporada. La postproducció, peça clau en aquesta ocasió, ha estat responsabilitat de l’empresa Miopia, al capdavant de grans produccions com "La societat de la neu".
Quatre espectaculars artistes del panorama nacional i internacional que lideren les llistes de vendes i que seran els responsables de fer girar les seves cadires al plató de 'La Voz'. Els quatre ja coneixen el format i han pogut veure com es viu des de dins en anys anteriors, cosa que demostra la grandesa del format. En aquesta edició, Pablo López, Malú, Sebastián Yatra i Mika lluitaran de nou per tenir als seus respectius equips les millors veus del país i endur-se així la victòria.
'La Voz' torna a Antena 3 un any més i ho fa plenament consolidat com un dels majors espectacles de la televisió. En la seva última edició, el programa que presenta Eva González va ser líder absolut de la nit dels divendres amb un 13,5% de quota de pantalla i una mitjana de més d’1,1 milió d’espectadors. El talent show va aconseguir congregar cada setmana més de 3,7 milions d’espectadors únics. Un autèntic èxit que demostra la fortalesa del format.
