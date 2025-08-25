Marta Solano s'acomiada del Canal 24 Hores després de set anys i confirma el seu nou destí
Marta Solano tanca etapa al Canal 24 Hores i es prepara pel seu salt a RNE
Sense discursos de comiat ni referències en antena. Així va ser com Marta Solano es va acomiadar aquest diumenge del Canal 24 Hores, don era des de 2018 sent una de les cares reconeixibles dels informatius de cap de setmana. La periodista madrilenya inicia una nova etapa professional que la portarà a la ràdio, on copresentarà 'Las tardes de RNE' juntament amb David Cantero.
La notícia de la seva sortida no va partir de la presentadora, sinó del president de RTVE, José Pablo López, que va voler reconèixer la seva tasca a través de les xarxes socials. "Una gran salutació per a Marta Solano que avui és el seu últim dia al canal 24 hores i s'incorpora a 'Las tardes de RNE' per presentar-les des del dia 1 amb David Cantero", va compartir. A la qual cosa la periodista va respondre amb un missatge breu i optimista: "Gràcies i a per ' Las tardes de RNE'"
L'adeu també va venir acompanyat de paraules de les seves companyes, com Olga Lambea: "Quant et trobaré a faltar, Marta Solano!. Han estat molts anys compartint plató amb la teva alegria innata i aquest somriure perenne. La tele perd un gran actiu però el guanyen les ones. Tinc moltes ganes d'escoltar-te a RNE. Ho faràs genial, amiga. Com sempre"
Llicenciada en Periodisme per la Universidad Complutense de Madrid, Marta Solano va començar la seva carrera als micròfons de la Cadena SER i Cadena Dial, abans de fer el salt a Localia. El 2005 va entrar a TVE, primer a la secció de Nacional i poc després a Esports.
Durant gairebé una dècada va estar al capdavant d'aquesta informació als Telediarios, va participar en la cobertura de grans cites esportives com els Jocs Olímpics de Pequín i Londres 2012 i va conduir espais com Estudio Estadio o Desafío Champions. La seva cara va ser habitual en retransmissions històriques, com la celebració del Mundial de 2010 i l'Eurocopa de 2012.
A més, també va estar una etapa a 'España Directo' i va tornar als esports dels Telediarios de cap de setmana. Finalment, el 2018 es va integrar al Canal 24 Hores, on va compartir pantalla amb Olga Lambea, Beatriz Pérez-Aranda i Ángeles Bravo. Una etapa en què s'havia consolidat com una de les presentadores de referència en la informació contínua de RTVE.
