Audiències: Telecinco s'enfonsa un altre diumenge amb els pobres 'Fiesta' i '¡Allà tu!'
'Fiesta' és la tercera opció en audiències a la tarda de Telecinco davant del cinema
'Allà tu!' continua sense funcionar en audiències a Telecinco tot i que puja unes dècimes fins a un pobre 6,7% i 592.000 espectadors. El lideratge de la nit és per a 'La pel·lícula de la setmana: Jurassic World' amb un magnífic 12,9% i 1.172.000 seguidors a La 1. Per la seva banda, la sèrie turca 'Una nova vida' és la segona opció mantenint-se en un bon 10,7% i 838.000 seguidors a Antena 3.
A laSexta, la pel·lícula "Agentes 355" funciona en audiències amb un bon 6,1% i 563.000 seguidors. Per la seva banda, la reposició de 'Cuarto Milenio' es conforma amb un correcte 5,1% i 458.000. Finalment, 'Versió Espanyola' no destaca amb un 2% i 171.000 a La 2.
'Fiesta' baixa en audiències, sent la tercera opció en la seva franja amb un pobre 8,1% i 620.000 seguidors a Telecinco: puja a un 11,2% de quota de pantalla entre el públic femení. No pot amb 'Aquí la Terra', que es manté en un 10% i 746.000 espectadors a l'última hora de la tarda de La 1. Per la seva banda, La Vuelta repeteix resultat respecte al dissabte amb un fantàstic 6% i 493.000 a la tarda de La 2.
Al matí, Cuatro és la segona opció gràcies a 'Volando Voy' (6,9% i 7,9%) i 'Viatgers Cuatro' (9% i 8,5%). En canvi, a Telecinco, les reposicions de 'Agárrate al sillón' pugen en audiències fins a un 7,2% i 5,5%, tot i que la tercera s'enfonsa a un 3,9% de quota. Per la seva banda, 'D Corazón' puja a un bon 9% i 515.000 fidels a La 1.
'La Ruleta de la Suerte' lidera el migdia en audiències amb distància amb un 18,6% i 1.197.000 des d'Antena 3. La primera edició d'Antena 3 Notícies és l'informatiu més vist del dia amb 1.633.000 seguidors juntament amb un 20,9% de share.
La 1 lidera el diumenge en audiències
La 1 aconsegueix el lideratge en audiències del diumenge 24 d'agost amb un 10,5% de share. Antena 3 és segona amb un 9,9%, mentre Telecinco es conforma amb la tercera posició amb un pobre 7%.
Aquest diumenge, el 50% de la població va connectar en algun moment amb alguna cadena, el que suposa 23,2 milions d'espanyols. La mitjana de consum per espectador és de 2,3 hores.
Més notícies: