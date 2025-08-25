Nova sortida del nou programa de María Patiño: Javi de Hoyos no tornarà a Ten
Javi de Hoyos no participarà a 'No som ningú', el nou programa de María Patiño i Belén Esteban a Ten
Nova baixa important a l'equip de 'No somos nadie', el nou programa de Ten per a les seves tardes produït per La Osa Producciones Audiovisuales. L'1 de setembre començarà al canal temàtic aquest nou projecte que mantindrà l'essència de 'Ni que fuéramos' i 'Tentáculos'. Un nou espai presentat per María Patiño de dilluns a dijous, mentre que Carlota Corredera agafarà les regnes els divendres.
Pel que fa a l'equip de col·laboradors, Belén Esteban i Kiko Matamoros són els grans noms confirmats fins ara, tot i que també s'espera la participació de Kiko Hernández. Marta Riesco, Alberto Guzmán, Arnau Martínez, Anna Gurguí i Carolina Sobe també formaran part de 'No somos nadie' després de la seva etapa a 'Tentáculos'. Tanmateix, s'ha conegut la baixa oficial de Lydia Lozano i Chelo García-Cortés, que han decidit desvincular-se del mític equip de 'Sálvame'.
Tanmateix, una altra de les baixes importants és la de Javi de Hoyos, segons ha publicat en exclusiva Informalia. Després de més d'un any lligat a la productora i la seva etapa posterior a 'Socialité', el periodista també es desvincula d'aquest nou projecte. Sorprèn, tenint en compte que era una de les cares principals de l'equip davant i darrere de càmeres tant de 'Ni que fuéramos', 'La família de la tele' i 'Tentáculos'.
Tanmateix, Javi de Hoyos ha decidit centrar-se en la seva nova etapa al capdavant de 'D Corazón', on és presentador juntament amb Anne Igartiburu des d'aquest estiu. Amb aquest projecte, el periodista ha guanyat pes a TVE després de més d'un any com a col·laborador del mateix espai i el seu paper posterior a 'La família de la tele'. De fet, durant uns mesos apareixia cada dia a la pantalla en els diferents projectes en què participava, fet pel qual el comunicador rebia crítiques.
A més, també continua plenament immers en la seva tasca a les xarxes socials, on té 1,5M de seguidors a TikTok. Per tant, Javi de Hoyos ha decidit allunyar-se de La Osa Producciones Audiovisuales després del naixement de 'No somos nadie'.
Més notícies: