Antena 3 lanza el espectacular tráiler de 'La Voz' con los coaches antes del estreno

Antena 3 estrena muy pronto la nueva temporada del talent show de mayor éxito internacional. Con Eva González al frente una vez más, 'La Voz' se prepara para una nueva edición y lanza un impactante tráiler para arrancar la temporada. Pablo López, Malú, Sebastián Yatra y Mika, que debuta como coach, ocuparán los icónicos sillones rojos para luchar por competir por formar los equipos con las mejores voces anónimas del país.

Tras más de dos meses de trabajo en postproducción, llega el espectacular tráiler al más puro estilo "Misión Imposible" que marca el arranque de una temporada vibrante. Un video promocional que muestras a los coaches enfrentándose a misiones divertidas cuando Eva González les convoca de vuelta a sus puestos en plató. Mika, el gran fichaje de la temporada, protagoniza la misión más sorprendente de todas.

| Atresmedia

Toda la campaña se ha desarrollado de manera interna: desde el concepto al rodaje en plató y estudio de croma, con la realización a cargo del equipo de promociones de Atresmedia. Un equipo que cada año busca plantear enfoques originales capaces de transmitir la emoción del programa en cada nueva temporada. La postproducción, pieza clave en esta ocasión, ha sido responsabilidad de la empresa Miopia, al frente de grandes producciones como "La sociedad de la nieve".

Cuatro espectaculares artistas del panorama nacional e internacional que lideran las listas de ventas y que serán los responsables de hacer girar sus sillas en el plató de 'La Voz'. Los cuatro ya conocen el formato y han podido ver cómo se vive desde dentro en años anteriores, lo que demuestra la grandeza del formato. En esta edición, Pablo López, Malú, Sebastián Yatra y Mika lucharán de nuevo por tener en sus respectivos equipos a las mejores voces del país y llevarse así la victoria.

'La Voz' regresa a Antena 3 un año más y lo hace plenamente consolidado como uno de los mayores espectáculos de la televisión. En su última edición, el programa que presenta Eva González fue líder absoluto de la noche de los viernes con un 13,5% de cuota de pantalla y una media de más de 1,1 millones de espectadores. El talent show consiguió congregar cada semana a más de 3,7 millones de espectadores únicos. Un auténtico éxito que demuestra la fortaleza del formato.