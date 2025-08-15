Un antic concursant de 'MasterChef' destapa el frau amb una de les seves guanyadores
Alberto Gras, finalista de 'MasterChef', treu a la llum el que va passar en la seva edició amb la guanyadora
Alberto Gras, finalista de 'MasterChef' el 2020, ha tornat a encendre les xarxes socials amb noves acusacions sobre la transparència del talent culinari de TVE. El cuiner sosté que, molt abans de la gravació de la final, dins de l'equip ja circulava el nom de la guanyadora: Ana Iglesias.
En un vídeo recent publicat a TikTok, Alberto Gras inicia el seu relat amb una frase que no ha deixat indiferent ningú. "Dia 1 de 21 explicant alguna cosa que no saps de 'MasterChef', comencem fort: el dia que vam saber qui guanyava", ha revelat el cuiner. Segons explica, el moment clau es va produir durant un trasllat al plató, quan el conductor del vehicle els va assegurar que Ana Iglesias "guanyaria sí o sí".
En aquell moment, la producció de 'MasterChef' va intentar treure importància afirmant que el comentari era inventat o fruit d'una suposició. Tanmateix, Alberto Gras no ho creu així: "Òbviament no. Aquella persona va guanyar, aquell home sabia que guanyaria".
El xef assegura que aquell episodi va canviar la manera com ell i altres companys van viure la resta del concurs: "Per a nosaltres, a partir d'aquell moment, no va ser igual. Hi havia com el run-run de i si sí? i al final va ser sí". I afegeix un detall inquietant: "Per cert, aquell conductor no el vam tornar a veure mai més, mai va tornar a portar ningú".
Però aquesta no és l'única irregularitat que Alberto Gras ha denunciat. A principis d'agost, en un altre vídeo, va acusar el programa de trencar una de les seves regles bàsiques: l'aïllament dels concursants. "No tots vivíem en aquella casa, perquè durant els primers quatre o cinc programes hi va haver dues o tres persones que estaven vivint en un hotel", va revelar el jove.
D'aquesta manera, considera aquest avantatge va ser determinant, ja que, segons subratlla, les persones que no van romandre a la casa van acabar ocupant els dos primers llocs de l'edició de 'MasterChef'. "Em sembla bé, però per a tothom igual, no?", va dir en referència a la victòria d'Ana Iglesias i el segon lloc d'Andy García.
