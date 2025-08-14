TVE confirma el fitxatge de Marta Flich com a presentadora i revela el seu nou projecte
La Marta Flich es posarà al capdavant de 'Directe al gra', un nou format d'actualitat de TVE
TVE prepara el proper llançament de 'Directe al gra', un nou magazín presentat per Marta Flich per a la nova temporada televisiva. Produït per RTVE en col·laboració amb La Osa Producciones Audiovisuales i Big Bang Media (THE MEDIAPRO STUDIO), el format apostarà per una narrativa clara, veus diverses i una estructura àgil.
'Directe al gra' desplegarà una estructura flexible. A més de la taula d'anàlisi, en què participaran cada dia diversos analistes, també comptarà amb reportatges i amb un equip de reporters especialitzats.
La periodista i economista Marta Flich liderarà el programa. Reconeixuda pel seu estil directe, la seva ironia i la seva capacitat per explicar allò complex amb proximitat, ha desenvolupat una sòlida trajectòria a televisió i a les xarxes socials, on els seus editorials virals han connectat amb una audiència transversal. En els darrers anys ha estat lligada a Mediaset, principalment com a copresentadora de 'Todo es Mentira', encara que també va estar al capdavant de 'Gran Hermano' i fins i tot de les Campanades el 2024.
L'anunci arriba tot just dos mesos després de la seva emotiva acomiadada de l'espai que presentava juntament amb Risto Mejide. Marta Flich va confessar sentir-se "una mica estancada" i amb la necessitat de "sortir al mercat", a la recerca de nous horitzons. Ara, aquest nou rumb la porta a la televisió pública, que reforça amb aquest fitxatge la seva estratègia per consolidar els formats informatius i d'anàlisi social en la seva programació diària.
Amb aquesta nova aposta, TVE busca ampliar la seva oferta de programes d'actualitat, que vertebren la seva graella. En el seu day time compta amb apostes consolidades com 'La hora de La 1', 'Mañaneros 360' i 'Malas Lenguas'. La incorporació de Marta Flich pretén reforçar aquest compromís amb una mirada plural i propera als temes que marquen l'actualitat.
Recordem que, fa unes setmanes, Marta Flich ja va revelar que comptava amb diverses ofertes sobre la taula: "Hi ha tres projectes, però estic entre dos que m'agraden molt. No he parlat de condicions, només de feina. No m'agrada parlar d'això, per això hi ha el representant que s'encarrega d'això. Jo parlo del que és substancial, el contingut, el que jo puc fer, aportar..."
Més notícies: