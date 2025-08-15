Un antiguo concursante de 'MasterChef' destapa el tongo con una de sus ganadoras

Alberto Gras, finalista de 'MasterChef' en 2020, ha vuelto a encender las redes sociales con nuevas acusaciones sobre la transparencia del talent culinario de TVE. El cocinero sostiene que, mucho antes de la grabación de la final, dentro del equipo ya circulaba el nombre de la vencedora: Ana Iglesias.

En un vídeo reciente publicado en TikTok, Alberto Gras inicia su relato con una frase que no ha dejado indiferente a nadie. "Día 1 de 21 explicando algo que no sabes de 'MasterChef', empezamos fuerte: el día que nos enteramos quién ganaba", ha revelado el cocinero. Según cuenta, el momento clave se produjo durante un traslado al plató, cuando el conductor del vehículo les aseguró que Ana Iglesias "iba a ganar sí o sí".

En ese momento, la producción de 'MasterChef' intentó restarle importancia afirmando que el comentario era inventado o fruto de una suposición. Sin embargo, Alberto Gras no lo cree así: "Obviamente no. Esa persona ganó, ese hombre sabía que iba a ganar".

| RTVE

El chef asegura que aquel episodio cambió la forma en la que él y otros compañeros vivieron el resto del concurso: "Para nosotros, a partir de ese momento, no fue igual. Estaba ahí como el runrún de ¿y si sí? y al final fue sí". Y añade un detalle inquietante: "Por cierto, ese conductor no lo volvimos a ver nunca más, jamás volvió a llevar a nadie".

Pero esta no es la única irregularidad que Alberto Gras ha denunciado. A principios de agosto, en otro vídeo, acusó al programa de romper una de sus reglas básicas: el aislamiento de los concursantes. "No todos vivíamos en esa casa, porque durante los primeros cuatro o cinco programas hubo dos o tres personas que estaban viviendo en un hotel", reveló el joven.

De este modo, considera esa ventaja fue determinante, ya que, según subraya, las personas que no permanecieron en la casa acabaron ocupando los dos primeros puestos de la edición de 'MasterChef'. "Me parece bien, pero para todos lo mismo, ¿no?", dijo en referencia a la victoria de Ana Iglesias y el segundo lugar de Andy García.