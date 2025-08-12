La confessió de Xavi Lock que marca un abans i un després definitiu a 'La Promesa'
Curro, personatge de Xavi Lock a 'La Promesa', delata Lorenzo davant del coronel Fuentes
Curro, personatge de Xavi Lock, delata Lorenzo davant el coronel Fuentes. Aquest dimecres 13 d’agost a les 18:10h, els espectadors poden continuar gaudint d’un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.
Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', Cristóbal continuava sense estar d’acord que Samuel es quedés al palau i Petra va ser l’única que s’hi va oposar. L’uniforme del coronel Fuentes posava nerviós a molts a 'La Promesa', però a cap com a Lorenzo. Manuel es jugava la seva empresa quan va fer una proposta a Leocadia que no seria del gust de la senyora.
Àngela continuava enfadada amb Curro i només la intervenció de Pía podria aconseguir que ella el perdonés. Qui no tenia perdó per a Ricardo i Pía era Santos. Per això, Ricardo es va veure en l’obligació de traçar un pla per anul·lar el seu matrimoni amb Ana.
Durant el mes de juliol, un cop més, 'La Promesa' va liderar la seva franja amb una àmplia avantatge. La sèrie va fer una mitjana d’un 12,6% i 1.099.000 espectadors i gairebé 1,5 milions d’espectadors únics diaris, sumant els resultats en diferit. 'La Promesa' va revalidar el lideratge entre els joves de 13 a 24 anys, els adults de 45 anys en endavant i en 11 de les 15 comunitats autònomes.
Què passarà al capítol de dimecres de 'La Promesa'?
Al nou capítol de 'La Promesa', Manuel lluita amb la incertesa sobre la seva empresa i l’ambigüitat de Leocadia, mentre observa amb certa recança la felicitat de Toño i Enora. María Fernández s’assabenta que hi ha alguna cosa romàntica entre ells i comenta preocupada amb les seves companyes que Toño és un home casat. Vera i Lope tracen un pla arriscat per contactar amb el germà d’ella i decideixen enviar-li una carta.
Samuel torna a generar divisió entre els criats i Cristóbal, però Toño i Petra defensen el seu valor amb fermesa fins al punt que Toño demana al majordom que l’acompanyi al refugi. Martina rep el baró de Valladares, que assegura que vol parlar amb ella del conflicte. Curro, personatge de Xavi Lock, delata Lorenzo davant el coronel Fuentes, desencadenant una cadena d’esdeveniments que culmina amb la detenció del capità davant la mirada atònita de la família.
