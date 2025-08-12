La confesión de Xavi Lock que marca un antes y un después definitivo en 'La Promesa'

Curro, personaje de Xavi Lock, delata a Lorenzo ante el coronel Fuentes. Este miércoles 13 de agosto a las 18:10h, los espectadores pueden seguir disfrutando de un nuevo capítulo de 'La Promesa' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock y María Castro.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'La Promesa', Cristóbal seguía sin estar de acuerdo en que Samuel permaneciera en palacio y Petra fue la única que se opuso a él. El uniforme del coronel Fuertes ponía nervioso a muchos en 'La Promesa', pero a ninguno como a Lorenzo. Manuel se jugaba su empresa cuando le hizo una propuesta a Leocadia que no sería del agrado de la señora.

Ángela seguía enfadada con Curro y solo la intervención de Pía podría lograr que ella lo perdonara. Quien no tenía perdón para Ricardo y Pía era Santos. Por eso, Ricardo se vio en la obligación de trazar un plan para anular su matrimonio con Ana.

| RTVE

Durante el mes de julio, una vez más, 'La Promesa' lideró su franja con amplia ventaja. La serie promedió un 12,6% y 1.099.000 espectadores y casi 1,5 millones de espectadores únicos diarios, sumando los resultados en diferido. 'La Promesa' revalidó el liderazgo en los jóvenes de 13 a 24 años, los adultos de 45 años en adelante y en 11 de las 15 comunidades autónomas.

¿Qué pasará en el capítulo del miércoles de 'La Promesa'?

En el nuevo capítulo de 'La Promesa', Manuel lidia con la incertidumbre sobre su empresa y la ambigüedad de Leocadia, mientras observa con cierto recelo la felicidad de Toño y Enora. María Fernández se entera de que hay algo romántico entre ellos y comenta preocupada con sus compañeras que Toño es un hombre casado. Vera y Lope trazan un arriesgado plan para contactar con el hermano de ella y deciden enviarle una carta.

Samuel vuelve a generar división entre los criados y Cristóbal, pero Toño y Petra defienden su valía con firmeza hasta el punto de que Toño le pide al mayordomo que le acompañe al refugio. Martina recibe al barón de Valladares, que asegura que quiere hablar con ella del conflicto. Curro, personaje de Xavi Lock, delata a Lorenzo ante el coronel Fuentes, desatando una cadena de acontecimientos que culmina con la detención del capitán ante la atónita mirada de la familia.