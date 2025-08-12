La decisió de RTVE sobre 'Malas Lenguas' que afecta l'emissió de 'La Piràmide'
RTVE torna a duplicar 'Malas Lenguas' a la tarda, deixant fora de la graella de La 1 'La Piràmide'
En un moviment inesperat, RTVE ha decidit perllongar l'emissió de 'Malas Lenguas' en dos blocs dins de la tarda de La 1, després de provar aquesta fórmula dilluns passat. Segons ha informat la mateixa cadena a través dels seus perfils oficials a les xarxes socials, aquesta doble presència del programa d'actualitat es mantindrà almenys durant dimecres i dijous. Tanmateix, no hi ha cap motiu d'actualitat al darrere, de manera que l'única raó són les males audiències de 'La Pirámide'.
Per tant, el primer bloc de 'Malas Lenguas' continuarà en el seu horari habitual, de 15.55 h a 17.10 h, a La 1, abans de les sèries. Per la seva banda, el segon espai s'emetrà de 19.25 h a 20.30 h en simulcast amb La 2 i seguirà fins a les 21 h únicament a la segona cadena pública. Actualment, el programa d'actualitat política està presentat per Aida Bao, que ha substituït durant l'estiu Jesús Cintora.
L'única excepció es produirà el dimarts, quan el segon bloc de 'Malas Lenguas' s'emetrà únicament a La 2, com de manera habitual. I és que La 1 retransmetrà en aquest horari el partit amistós entre WSG Tirol i Real Madrid. Per ara, la programació per al divendres, dia festiu per l'Assumpció de la Verge María, no ha estat confirmada, tot i que previsiblement s'emetrà cinema a la tarda, com el cap de setmana.
D'aquesta manera, aquesta decisió d'RTVE té un impacte directe en 'La Pirámide'. El concurs presentat per Itziar Miranda quedarà fora de la graella de La 1 durant un mínim de quatre dies consecutius. La situació d'aquest format és delicada després d'haver registrat dades d'audiència poc encoratjadores en les seves primeres setmanes, amb quotes que s'han mantingut entre el 5 % i el 6 %.
Per contra, la segona emissió de 'Malas Lenguas' de dilluns va assolir un 6,5 % de share, millorant lleugerament el rendiment habitual del concurs. No obstant això, va baixar al voltant de dos punts de quota a La 2, fins a un 3,8 % i 257.000. Per tant, aquesta aposta reflecteix que a RTVE no estan satisfets amb els resultats de 'La Pirámide' i prefereixen reforçar l'espai d'actualitat amb 'Malas Lenguas'.
