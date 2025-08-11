La intervenció de María Castro que dona un gir de 180° a una relació a 'La Promesa'
L'Àngela continua enfadada amb en Curro, però la intervenció de la Pia, personatge de María Castro a 'La Promesa', serà clau
L'Àngela continua enfadada amb en Curro, però la intervenció de la Pía, personatge de María Castro, serà clau. Aquest dimarts 12 d'agost a les 18:10h, els espectadors poden continuar gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.
Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', en Manuel es va enfrontar a l'Alonso després del conflicte amb la Leocadia, defensant la seva postura. La Catalina, envalentida per l'agraïment dels seus treballadors, va insistir en el seu ideal de justícia social, desfermament més tensions amb l'Adriano, en Jacobo i la Martina. En Curro va haver de gestionar la decepció de l'Àngela, que el va acusar de trair-la en trucar al coronel Fuentes. El militar va sembrar inquietud amb la seva presència, especialment en Lorenzo, que va témer que rere la presència de l'oficial hi hagués alguna cosa més.
La Vera, per la seva banda, va mostrar senyals clares d'estar emocionalment desbordada. En Toño i l'Enora van consolidar la seva relació d'esquena al caos que els envoltava. El retorn d'en Samuel com a sacerdot va deixar la María Fernández ferida i va provocar un xoc frontal entre la Petra i en Cristóbal,qui no va acceptar l'estada del rector a 'La Promesa'.
Durant el mes de juliol, un cop més, 'La Promesa' va liderar la seva franja amb una àmplia avantatge. La sèrie va promitjar un 12,6% i 1.099.000 espectadors i gairebé 1,5 milions d'espectadors únics diaris, sumant els resultats en diferit. 'La Promesa' va revalidar el lideratge entre els joves de 13 a 24 anys, els adults de 45 anys en endavant i en 11 de les 15 comunitats autònomes.
Què passarà al capítol de dimarts de 'La Promesa'?
Al nou capítol de 'La Promesa', en Cristóbal continua sense estar d'acord que en Samuel es quedi al palau i la Petra és l'única que s'hi oposa frontalment. L'uniforme del coronel Fuertes posa nerviós a molts a 'La Promesa', però a cap com a en Lorenzo, que es veurà amb l'aigua al coll. En Manuel es juga la seva empresa quan fa una proposta a la Leocadia que no serà del gust de la senyora.
L'Àngela continua enfadada amb en Curro i només la intervenció de la Pía, personatge de María Castro, podria aconseguir que ella el perdoni. Qui no té perdó per a en Ricardo i la Pía és en Santos. Per això, en Ricardo es veu en l'obligació de traçar un pla per anul·lar el seu matrimoni amb l'Ana.
