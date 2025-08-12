Logo tveo.cat
Logo tveo.cat
ES
Logo Facebook
Ramón García de cabell canós a El Grand Prix i Bahar de cabell castany clar a Renacer apareixen en un muntatge de dues imatges costat a costat, tots dos amb expressions serioses.
Audiències: 'El Grand Prix' baixa inesperadament i perd el lideratge davant de 'Renéixer' | Camara Atresmedia, RTVE
AUDIÈNCIES

Audiències: 'El Grand Prix' baixa inesperadament i perd el lideratge davant de 'Renéixer'

'Agafa't al sofà' es manté en audiències a la tarda contra el lideratge de 'Pasapalabra'

per

Xavi Oller

'El Grand Prix' perd el lideratge en audiències en la seva primera semifinal a La 1 baixant més de dos punts de quota fins a un 10% i 735.000 televidents. El game show de Ramón García destaca en espectadors de 4 a 12 anys (29,7%) i de 25 a 44 anys (19,4%). De fet, el lideratge de la nit és per a 'Renacer' amb un 10,8% i 760.000 fidels des d'Antena 3.

La tercera temporada de 'Desaparecidos' és l'última opció entre les cadenes generalistes amb un 5,4% i 331.000 televidents a Telecinco. A laSexta, la pel·lícula "Makey" baixa en audiències a un correcte 5,6% i 379.000, sent superada per la mínima per 'Cine Clásico' (5,7% i 469.000) a La 2. Finalment, l'estrena de la docu-sèrie 'Casper' a Cuatro es conforma amb un correcte 5,4% i 395.000 televidents: puja a un 6,4% en target comercial.

El previ de 'El Grand Prix' no destaca amb un 7,4% i 649.000 a La 1. La reposició d''El Hormiguero' lidera amb un fluix 9,5% i 838.000. 'First Dates' es manté a Telecinco també amb un 9,5% i 839.000 seguidors. Les reposicions de 'Viajeros Cuatro' baixen a un 5,4% i una mitjana de 474.000 espectadors.

'Pasapalabra' arrasa davant 'Agárrate al sillón'

Un presentador de televisió està assegut davant d'una pantalla blava amb el logotip d'un programa de concursos.
'Pasapalabra' continua líder sense rival des d'Antena 3 | Antena 3

'Malas Lenguas' es manté en audiències a la sobretaula de La 1 amb un 8,7% i 703.000, mentre que en la seva segona franja marca un 6,5% i 431.000 a la cadena principal i un 3,8% i 257.000 a La 2. 'Y ahora Sonsoles' lidera amb un 10,2% i 739.000 espectadors a Antena 3. 'El Diario de Jorge' es manté en un 9,4% i 636.000 seguidors amb Cristina Lasvignes, mentre 'Tardear' cau a un 7,3% i 581.000.

A la sobretaula,  'Sueños de libertad' lidera com la sèrie més vista del dia amb un bon 14,5% i 1.199.000 televidents des d'Antena 3. Per la seva banda, 'La Promesa' lidera en audiències amb un fantàstic 12,3% i 867.000. Just abans, 'Valle Salvaje' lidera la seva franja amb un 10,7% i 819.000 fidels des de La 1.

'Agárrate al sillón' es manté a la tarda amb un 9,3% i 665.000 a Telecinco: puja a un 11,1% en target comercial. 'Pasapalabra' continua arrasant en audiències amb un gran 19,5% juntament amb 1.377.000 telespectadors a Antena 3. Així mateix, 'Aquí la Tierra' puja a un bon 9,5% i 684.000 espectadors a TVE.

Javier Ruiz amb vestit fosc i camisa clara parlant davant d'un fons arquitectònic a Mañaneros.
'Mañaneros' lidera a La 1 | RTVE

'La Hora de La 1' lidera amb un gran 17,7% i 295.000 seguidors, igual que 'Mañaneros 360' amb un 14,1% i 418.000. 'La Mirada Crítica' (10,6% i 189.000) baixa en audiències, igual que 'Vamos a ver' (10,4% i 279.000). Per la seva banda, 'Espejo Público' baixa a un 11,9% i 286.000 televidents des d'Antena 3, mentre que 'La Ruleta de la Suerte' també arrasa amb un 22,9% i 1.614.000 seguidors.

Antena 3 és líder del dilluns en audiències

Antena 3 lidera en audiències en la jornada de dilluns 11 d'agost amb un estupend 13,1%. La 1 amb un 10,5% és segona, mentre que Telecinco es manté en la tercera posició amb un 8,1%. Per la seva banda, laSexta amb un 5,6% aconsegueix superar Cuatro, que tanca la llista amb un 5,1%.

➡️ Audiències

Més notícies: