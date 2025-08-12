Audiències: 'El Grand Prix' baixa inesperadament i perd el lideratge davant de 'Renéixer'
'Agafa't al sofà' es manté en audiències a la tarda contra el lideratge de 'Pasapalabra'
'El Grand Prix' perd el lideratge en audiències en la seva primera semifinal a La 1 baixant més de dos punts de quota fins a un 10% i 735.000 televidents. El game show de Ramón García destaca en espectadors de 4 a 12 anys (29,7%) i de 25 a 44 anys (19,4%). De fet, el lideratge de la nit és per a 'Renacer' amb un 10,8% i 760.000 fidels des d'Antena 3.
La tercera temporada de 'Desaparecidos' és l'última opció entre les cadenes generalistes amb un 5,4% i 331.000 televidents a Telecinco. A laSexta, la pel·lícula "Makey" baixa en audiències a un correcte 5,6% i 379.000, sent superada per la mínima per 'Cine Clásico' (5,7% i 469.000) a La 2. Finalment, l'estrena de la docu-sèrie 'Casper' a Cuatro es conforma amb un correcte 5,4% i 395.000 televidents: puja a un 6,4% en target comercial.
El previ de 'El Grand Prix' no destaca amb un 7,4% i 649.000 a La 1. La reposició d''El Hormiguero' lidera amb un fluix 9,5% i 838.000. 'First Dates' es manté a Telecinco també amb un 9,5% i 839.000 seguidors. Les reposicions de 'Viajeros Cuatro' baixen a un 5,4% i una mitjana de 474.000 espectadors.
'Pasapalabra' arrasa davant 'Agárrate al sillón'
'Malas Lenguas' es manté en audiències a la sobretaula de La 1 amb un 8,7% i 703.000, mentre que en la seva segona franja marca un 6,5% i 431.000 a la cadena principal i un 3,8% i 257.000 a La 2. 'Y ahora Sonsoles' lidera amb un 10,2% i 739.000 espectadors a Antena 3. 'El Diario de Jorge' es manté en un 9,4% i 636.000 seguidors amb Cristina Lasvignes, mentre 'Tardear' cau a un 7,3% i 581.000.
A la sobretaula, 'Sueños de libertad' lidera com la sèrie més vista del dia amb un bon 14,5% i 1.199.000 televidents des d'Antena 3. Per la seva banda, 'La Promesa' lidera en audiències amb un fantàstic 12,3% i 867.000. Just abans, 'Valle Salvaje' lidera la seva franja amb un 10,7% i 819.000 fidels des de La 1.
'Agárrate al sillón' es manté a la tarda amb un 9,3% i 665.000 a Telecinco: puja a un 11,1% en target comercial. 'Pasapalabra' continua arrasant en audiències amb un gran 19,5% juntament amb 1.377.000 telespectadors a Antena 3. Així mateix, 'Aquí la Tierra' puja a un bon 9,5% i 684.000 espectadors a TVE.
'La Hora de La 1' lidera amb un gran 17,7% i 295.000 seguidors, igual que 'Mañaneros 360' amb un 14,1% i 418.000. 'La Mirada Crítica' (10,6% i 189.000) baixa en audiències, igual que 'Vamos a ver' (10,4% i 279.000). Per la seva banda, 'Espejo Público' baixa a un 11,9% i 286.000 televidents des d'Antena 3, mentre que 'La Ruleta de la Suerte' també arrasa amb un 22,9% i 1.614.000 seguidors.
Antena 3 és líder del dilluns en audiències
Antena 3 lidera en audiències en la jornada de dilluns 11 d'agost amb un estupend 13,1%. La 1 amb un 10,5% és segona, mentre que Telecinco es manté en la tercera posició amb un 8,1%. Per la seva banda, laSexta amb un 5,6% aconsegueix superar Cuatro, que tanca la llista amb un 5,1%.
