La decisió de Natalia Sánchez que marca un punt d'inflexió a 'Sueños de Libertad'
Begoña, personatge de Natalia Sánchez a 'Sueños de Libertad', fa un gran pas en la seva relació amb Gabriel
Begoña, personatge de Natalia Sánchez, fa un gran pas en la seva relació amb Gabriel. Aquest dimecres 13 d'agost, 'Sueños de libertad' continuarà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.
Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de libertad', Andrés va voler visitar Remedios a la presó perquè creia en la seva innocència. Gema i Joaquín, atès que la situació no millorava, van decidir parlar amb els pares de l'abusador. Cristina es va topar amb José, que no va ser capaç de dir-li la veritat, mentre Manuela esperava inquieta la resposta de Gaspar a la seva carta.
Gabriel va intentar dissipar els sospites que quedaven sobre la seva culpabilitat i va proposar denunciar Brossard. Gabriel va intentar posar Tasio en contra d'Andrés, mentre Don Pedro es va assabentar que José era a Toledo. A més, Pelayo va encarregar a Fina un reportatge fotogràfic i Damián va aconsellar a Irene que expliqués la veritat a Cristina.
Recordem que, aquest curs, 'Sueños de libertad' ha triomfat en audiències, sent la sèrie més vista de la televisió, millorant fins i tot les dades de la seva temporada d'estrena. La ficció diària d'Antena 3 ha liderat, aconseguint una mitjana d'1,2 milions de seguidors, més de 2 milions d'espectadors únics i un 13,3% de quota. 'Sueños de libertad' ha aconseguit un gran avantatge respecte als seus competidors, de 5,6 punts sobre Telecinco i de 5 punts sobre La 1.
Què passarà al capítol de dimecres de 'Sueños de libertad'?
En aquest capítol de 'Sueños de libertad', Gabriel explica a María què pretén en denunciar Brossard. Pedro s'enfronta a Damián culpant-lo de la reaparició de José a les seves vides. Begoña vol fer entendre a Gabriel quines són les pors que la porten a frenar la seva relació, mentre Andrés, després d'empassar-se les seves paraules, es reitera en la seva disculpa a Gabriel.
Després de llegir la seva carta, Gaspar pren una decisió respecte a la relació que vol tenir amb Manuela. María confessa que delega en Gabriel la gestió del patrimoni de Julia, mentre Luz percep la connexió que existeix entre Luis i Cristina. Begoña, personatge de Natalia Sánchez, fa un gran pas en la seva relació amb Gabriel.
