Cop dur per a José Manuel Seda després d’un últim enfrontament a ‘Valle Salvaje’
José Luis, personatge de José Manuel Seda, pressiona la Mercedes, que coneix tota la veritat sobre les terres. Aquest dimecres 10 de setembre, a les 17:20h, els espectadors poden gaudir d’un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d’altres.
Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', Rafael va acusar l’Úrsula d’haver assassinat en Julio, deixant-la molt tocada. La cosina de l’Adriana es va quedar glaçada en escoltar aquelles paraules i trobar un cap de turc va semblar la seva única sortida. Ja sabia qui era el blanc perfecte, així que, si aconseguia desviar l’atenció cap a aquesta persona, en Rafael podria deixar de veure-la com a culpable.
La confessió que en Francisco va fer a l’Isabel el va deixar en una posició molt delicada, ja que podria ser acusat d’assassinat. En Martí, per la seva banda, va prendre una decisió respecte al seu futur. Finalment, l’Adriana va descobrir el pitjor que li podia passar quan va rebre aquella notícia...
En audiències, durant el mes de juliol, 'Valle Salvaje' va igualar la seva segona millor marca. La sèrie, que va ser l’oferta líder en joves i majors de 65 anys, va marcar un 9,8%, 738.000 seguidors i més d’1,3 milions d’espectadors únics de mitjana diaris. Gairebé la meitat de les seves emissions van superar el doble dígit i diverses han liderat la seva franja.
Què passarà al capítol de dimecres de 'Valle Salvaje'?
En el nou capítol de 'Valle Salvaje', en Rafael i l’Adriana s’uneixen en el dolor de perdre el seu fill, que se suma als altres dols. D’altra banda, José Luis, personatge de José Manuel Seda, pressiona la Mercedes, que coneix tota la veritat sobre les terres de 'Valle Salvaje' i li exigeix que no interfereixi en les seves negociacions amb l’Adriana. Tanmateix, el que aconsegueix és que la Mercedes li llanci una acusació inesperada.
Finalment, en Leonardo troba una carta de la seva mare Amanda i està disposat a compartir-ne el contingut amb la Bàrbara
