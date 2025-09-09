Preocupació per Juanjo Puigcorbé després d’un revés de salut a ‘Sueños de Libertad’
La salut d'en Don Pedro, personatge de Juanjo Puigcorbé a 'Sueños de Libertad', posa en escac l'estructura de poder familiar
La salut de Don Pedro, personatge de Juanjo Puigcorbé, posa en escac l'estructura de poder familiar. Aquest dimecres 10 de setembre, 'Sueños de libertad' continuarà avançant en les seves trames a la franja de sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.
Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de libertad', en Damián va demanar a l'Àngela que es quedés per ajudar-lo amb en Tasio. En Joaquim, per la seva banda, va enfrontar l'Irene, mentre la Marta i en Pelai van intentar que en Miquel Àngel Vaca mediés amb la inspecció, sense èxit. A més, en Lluís es va adonar que la incomoditat amb la Cristina i la Lluc s'havia de resoldre.
Aleshores, la Digna va reviure sentiments amb en Damián, però li va amagar la veritat sobre en Pedro, qui va descobrir que la Digna havia estat amb en Damián. Posteriorment, la María va demanar ajuda a en don Agustí per convèncer l'Andrés d'adoptar. Així mateix, en Lluís va confessar a la Lluc que la Cristina l'havia besat i la María va buscar una treva amb la Begoña a casa.
Recordem que, aquest curs, 'Sueños de libertad' ha triomfat en audiències, sent la sèrie més vista de la televisió, millorant fins i tot les dades de la seva temporada d'estrena. La ficció diària d'Antena 3 ha liderat, aconseguint una mitjana d'1,2 milions de seguidors, més de 2 milions d'espectadors únics i un 13,3% de quota. 'Sueños de libertad' ha aconseguit un gran avantatge respecte als seus competidors, de 5,6 punts sobre Telecinco i de 5 punts sobre La 1.
Què passarà al capítol de dimecres de 'Sueños de libertad'?
En aquest capítol de 'Sueños de libertad', una absència inesperada descol·loca l'Andrés en un moment clau per a la fàbrica. Les diferències irreconciliables entre l'Andrés i la María esclaten, deixant seqüeles personals i professionals. Les tensions internes a la família De la Reina s'aguditzen davant la possible successió empresarial. La pressió financera arriba a un nou nivell, i certes decisions podrien tenir conseqüències irreversibles.
Una conversa íntima revela l'impacte emocional d'un petó que semblava superat. La salut de Don Pedro, personatge de Juanjo Puigcorbé, posa en escac l'estructura de poder familiar. Una confessió sobtada canvia el to de la relació entre en Lluís i la Cristina, que ja venia trontollant.
