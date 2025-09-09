RTVE revela el pressupost de 'Directe al gra', el retorn de Buenafuente i Marc Giró
RTVE actualitza la seva llista de contractes externs fins al mes d’agost, amb novetats importants
RTVE ha publicat l'actualització del seu llistat de contractacions de 2025 corresponent als mesos de juliol i agost, amb xifres que confirmen un salt respecte al document anterior de juny. En només dos mesos, el pressupost compromès ha passat de 92,4 milions a 145,9 milions d'euros. Això suposa un increment de més de 53 milions en adjudicacions.
La productora protagonista d'aquesta actualització és Shine Iberia. Al juny sumava 9M amb 'MasterChef Celebrity' (8.792.132€) juntament amb 'Generación Cannabis' i 'Generación Genderless' (300.000€), mentre que a l'agost la productora arriba als 22.775.380€. La diferència s'explica per la lleugera pujada de 'MasterChef Celebrity' (8.813.485€) i l'entrada de dos nous formats: 'Decomasters' (7.290.662€) i 'Maestros de la costura Celebrity' (6.371.233€).
També StudioCanal dispara el seu pressupost amb la renovació de 'Valle Salvaje', que passa de 4M fins al juny a 14.059.618 euros a l'agost, consolidant-se com una de les grans apostes de ficció. El Terrat, per la seva banda, creix de 9,3M a 12,8M. Als 6.248.069€ de 'Cuánto, cuánto, cuánto' s'hi suma l'increment de 'Futuro Imperfecto', que passa de 3.025.428€ a 6.524.838€ després de ser renovat, a més de mantenir Goyas Golfos 2025 (36.391€).
La Osa Producciones també duplica el seu volum, en passar de 4,5M al juny a 8M a l'agost. Manté 'La familia de la tele' (4.194.088€) i 'El club de la promesa' (335.915€), i afegeix 'Directo al grano' (3.511.081€). Zeppelin, que fins al juny figurava amb 5.902.477€, arriba ara a 6.929.809€ gràcies a 'Hasta el fin del mundo' (6.175.589€), el seu 'Post show' (383.629€) i el documental 'Trànsit gènere' (370.590€) de Benita. Per la seva banda, La Cometa TV incrementa lleugerament el seu pes, de 6.235.963€ a 6.374.894€, amb la continuïtat de 'Mañaneros' (6.202.516€) i 'Extra Mañaneros' (172.378€).
Globomedia amplia el seu catàleg amb La Piràmide (2.643.261€), que se suma a 59 segundos (1.065.651€), La Garita (917.178€) i Melodiva (168.922€). En total, passa de 2.151.751€ fins al juny a 4.795.012€ a l'agost. EuroTV Producciones també creix: de 2.911.137€ amb 'El Grand Prix', arriba a 3.900.204€ gràcies a la suma de Telepasión 2025 (779.822€). Minuto de Barras, que al juny figurava amb 579.712€ per 'Late Xou amb Marc Giró', dispara el seu pressupost fins a 3.528.022€ a l'agost, convertint-se en una de les sorpreses de la llista.
Entre les incorporacions, Gestmusic entra amb Aria (2.289.288€), Kokoro Content debuta amb Aprendemos a 'Clan Team Total' (949.973€) i 'Mamarazzis TV' (376.097€) per a 2Cat. Per la seva banda, Bambú Producciones s'estrena amb un Factual Actualidad (989.997€) i 'La Promesa' (92.220€).
Tarabilla 97 apareix amb "El Exilio" (954.044€), mentre que noves apostes cinematogràfiques arriben de la mà de La Luz la Película AIE ("La Luz", 550.000€), Pikkukala Barcelona ("Froggie", 500.000€) i Dibulitoon Studio ("Mis vecinos reales", 500.000€). També s'incorporen títols de ficció i documental com 'Out of this world' (Andergraun Films, 400.000€), 'Cuerpos Locos' (AIE, 400.000€) o també 'Un país para leerlo' (División XL Producciones, 325.511€).
En l'apartat de productores de menor volum, destaquen els nous contractes de Fem Produccions amb 'I tu què faries?' (510.437€) i La Panda Cámara Entertainment amb 'Cuina brutal' (440.445€) per a 2Cat. També Ikiru Films ("Oh Nora", 350.000€), Orange Productions ('Turisme rural al món', 260.970€) o Doll House Productions ('Adolescents', 220.036€). També s'incorporen Boxeadoras AIE ("Boxeadoras", 60.000€) i Vengo de ese miedo AIE ("Vengo de ese miedo", 350.000€).
Per contra, algunes productores han vist reduït el seu pes. És el cas de Boomerang TV, que al juny apareixia amb 3.404.553€, incloent 'Algo que declarar' (3.143.846€), 'Salón de té La Moderna' (252.213€) i Benidorm Fest 2025 (8.493€). A l'agost, desapareix la referència a Benidorm Fest i la xifra de 'Algo que declarar' baixa a 2.705.863€, deixant el seu total en 2.958.077€.
Altres projectes menors es mantenen sense canvis significatius, com 'La recepta perduda' (459.394€) de Produccions Alça Manela o "Calle Málaga" (250.000€) de Mod Producciones.
Més notícies: