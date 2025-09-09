Audiències: 'La Revuelta' torna amb pujada, però no pot contra 'El Hormiguero'
'Pasapalabra' arrasa en audiències contra el fluix 'Agafa't a la cadira' a Telecinco
'El Hormiguero' es manté líder en audiències amb l'inici de la seva segona setmana amb un estupend 17,2% i 1.944.000 espectadors. La segona opció és per a 'La Revuelta', que torna molt bé a La 1 amb un 16,1% i 1.852.000 teleespectadors. En franja d'estricta coincidència, de 21:56h a 23:07h, 'El Hormiguero' (16,9% i 1.938.000) lidera només amb dues dècimes d'avantatge sobre 'La Revuelta' (16,4% i 1.884.000)
Just després, el lideratge és per a 'MasterChef Celebrity' amb un 15,3% i 864.000 a La 1. Per la seva banda, 'El precio de...' arriba bé a Telecinco amb un 13,1% i 781.000 fidels. La tercera opció de la nit és per a 'Renacer' amb un 11,1% i 731.000 seguidors.
A laSexta, la pel·lícula "Instinto peligroso" destaca en audiències amb un bon 6,5% i 451.000. Per la seva banda, 'Territorio Pampliega' punxa amb un pobre 2,7% i 205.000 seguidors.
A Telecinco, 'First Dates' es conforma amb un 8,4% i 966.000 teleespectadors. 'El Intermedio' segueix bé en audiències amb un 7,1% i 864.000 teleespectadors. Finalment, 'Viajeros Cuatro' s'enfonsa amb un 3,7% i 423.000.
'El programa de Ana Rosa' torna com a quarta opció
'El tiempo justo' amb Joaquín Prat s'estrena a la tarda de Telecinco amb un bon 10,1% i 812.000 espectadors: comença en un 7% per aconseguir pics superiors al 12%. Just després, 'El diario de Jorge' arrenca nova temporada amb un 9,1% i 639.000 seguidors: puja a l'11,6% entre el públic femení. Per la seva banda, 'Y ahora Sonsoles' es queda en un 10,3% i 756.000 teleespectadors des d'Antena 3. A la sobretaula, 'Malas Lenguas' marca un bon 10,1% i 841.000, mentre que després salta a La 2 amb un fantàstic 5,1% i 378.000.
A la sobretaula, 'Sueños de Libertad' lidera com la sèrie més vista del dia amb un bon 13,3% i 1.154.000 teleespectadors des d'Antena 3. Per la seva banda, 'La Promesa' lidera en audiències amb un fantàstic 13,6% i 954.000. Just abans, 'Valle Salvaje' lidera amb un estupend 10,9% i 815.000 fidels des de La 1.
'Agárrate al sillón' es manté a la tarda amb un fluix 7,9% i 673.000 a Telecinco. 'Pasapalabra' segueix arrasant en audiències amb un gran 18,6% juntament amb 1.564.000 teleespectadors a Antena 3: acaba per sobre del 25% de quota. Així mateix, 'Aquí la Tierra' puja a un estupend 11,3% i 983.000 espectadors.
'El Programa de Ana Rosa' punxa en audiències amb el seu retorn com a quarta opció amb un 10,9% i 269.000 seguidors i, just després, tampoc funciona 'Vamos a ver' (9,9% i 648.000). És superat per 'Espejo Público', que aconsegueix un 11,3% i 280.000. 'La Hora de La 1' es queda a prop de liderar amb un 16,8% i 286.000 seguidors, però 'Mañaneros 360' governa la seva franja amb un estupend 13,6% i 414.000. Per la seva banda, 'Aruser@s' també lidera la seva franja amb un estupend 17% i 350.000 teleespectadors.
Antena 3 és líder del dilluns en audiències
Antena 3 lidera en audiències en la jornada de dilluns 8 de setembre amb un estupend 14%. La 1 amb un 12,8% és segona, mentre que Telecinco es manté en la tercera posició amb un 9,5%. Per la seva banda, laSexta amb un 7,1% aconsegueix superar Cuatro, que tanca la llista amb un 4,5%.
Aquest dilluns, més de 25,6 milions d'espectadors van veure la seva emissió preferida, la qual cosa suposa el 54,6% total de la població. Hi va haver més de 2,4 hores de mitjana de consum per espectador.
