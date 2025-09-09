Golpe para José Manuel Seda tras un último enfrentamiento en 'Valle Salvaje'

José Luis, personaje de José Manuel Seda, presiona a Mercedes, que conoce toda la verdad sobre las tierras. Este miércoles 10 de septiembre, a las 17:20h, los espectadores pueden disfrutar de un nuevo capítulo de 'Valle Salvaje' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre otros.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'Valle Salvaje', Rafael acusó a Úrsula de haber asesinado a Julio, dejándola muy tocada. La prima de Adriana se quedó helada al escuchar esas palabras y encontrar una cabeza de turco pareció su única salida. Ya sabía quién era el blanco perfecto, por lo que, si lograba desviar la atención hacia esa persona, Rafael podría dejar de mirarla como culpable.

La confesión que Francisco le hizo a Isabel lo dejó en una posición muy delicada, ya que podría ser acusado de asesinato. Martín, por su parte, tomó una decisión respecto a su futuro. Por último, Adriana descubrió lo peor que podía pasarle cuando recibió aquella noticia...

| RTVE

En audiencias, durante el mes de julio, 'Valle Salvaje' igualó su segunda mejor marca. La serie, que fue la oferta líder en jóvenes y mayores de 65 años, marcó un 9,8%, 738.000 seguidores y más de 1,3 millones de espectadores únicos de media diarios. Casi la mitad de sus emisiones superaron el doble dígito y varias han liderado su franja.

¿Qué pasará en el capítulo del miércoles de 'Valle Salvaje'?

En el nuevo capítulo de 'Valle Salvaje', Rafael y Adriana se unen en el dolor de perder a su hijo, que se suma a sus otros duelos. Por otro lado, José Luis, personaje de José Manuel Seda, presiona a Mercedes, que conoce toda la verdad sobre las tierras de 'Valle Salvaje' y le exige que no interfiera en sus negociaciones con Adriana. Sin embargo, lo que consigue es que Mercedes le lance una acusación inesperada.

Finalmente, Leonardo encuentra una carta de su madre Amanda y está dispuesto a compartir su contenido con Bárbara