La decisió d'Alba Brunet que marca un abans i un després a 'Sueños de Libertad'
Fina, personatge d'Alba Brunet a 'Sueños de Libertad', no és capaç d'explicar-li a Marta el xantatge de Pelayo
Fina, personatge d'Alba Brunet, no és capaç d'explicar-li a Marta el xantatge d'en Pelayo. Aquest divendres 22 d'agost, 'Sueños de libertad' continuarà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.
Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de libertad', Gabriel va celebrar amb María el problema de saponificació: els seus plans anaven millor que mai. Després de l'assassinat de Santiago, en Pelayo va instar la Marta i la Fina a reprendre la seva vida i aparentar naturalitat. La Irene va lamentar no poder posar-se en contacte amb en José perquè fos ell qui li expliqués tota la veritat.
En Tasio va amagar el problema de saponificació a la Carmen, i en el senyor Pedro va revelar a en Joaquim i en Tasio la veritable identitat d'Amador Rojas. La Marta va dissimular davant del seu pare el que havia passat amb en Santiago. En Pelayo va prendre una decisió respecte al xantatge de la Fina, i en Gabriel i la Begoña van continuar avançant en la seva relació.
Què passarà al capítol de divendres de 'Sueños de libertad'?
En aquest capítol de 'Sueños de libertad', la Fina, acorralada, accepta el xantatge d'en Pelayo. La María progressa en la seva mobilitat, però no s'atreveix a explicar-li a l'Andrés per por que la deixi de banda. En Joaquim vol mantenir en secret els motius del tancament de saponificació, però la Luz no hi està d'acord.
La Gema comparteix amb la María la seva felicitat per exercir la maternitat amb en Teo. La Cristina explica la veritat a l'Ana sobre en José, i en Tasio intenta esquivar els rumors que circulen sobre malaltia laboral. La Cristina descobreix una prova irrefutable que corrobora la versió de la història d'en Damián. La Fina, personatge d'Alba Brunet, no és capaç d'explicar-li a la Marta el xantatge d'en Pelayo: se'n va de la colònia?
