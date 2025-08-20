La decisió d'Alejandro Albarracín que dona un gir de 180° a 'Sueños de Libertad'
Pelayo, personatge d'Alejandro Albarracín, pren una decisió respecte al xantatge de la Fina a 'Sueños de Libertad'
Pelayo, personatge d'Alejandro Albarracín, pren una decisió respecte al xantatge de la Fina. Aquest dijous 21 d'agost, 'Sueños de libertad' continuarà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.
Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de libertad', Pelayo va saber que Santiago havia sortit de la presó. La Marta i la Fina es van preguntar si havien de denunciar la seva mort, fruit de la baralla a la Caseta de la muntanya. En Damián va intentar persuadir la Irene perquè no abandonés la colònia, mentre la Carmen va intentar animar en Tasio, que seguia decaigut després de la seva disputa amb l'Andrés mediada per en Damián.
La Luz i la Begoña, davant la inacció d'en Pedro, van voler informar en Luis i en Joaquín dels problemes de saponificació. L'Andrés i la María van recuperar certa harmonia gràcies a la Julia i van viure un acostament que feia temps que no passava. Finalment, en Gabriel va informar la Begoña de la sentència en el judici de Diosdado, l'home que va assaltar el dispensari.
Recordem que, aquest curs, 'Sueños de libertad' ha triomfat en audiències, sent la sèrie més vista de la televisió, millorant fins i tot les dades de la seva temporada d'estrena. La ficció diària d'Antena 3 ha liderat, aconseguint una mitjana d'1,2 milions de seguidors, més de 2 milions d'espectadors únics i un 13,3% de quota. 'Sueños de libertad' ha aconseguit un gran avantatge respecte als seus competidors, de 5,6 punts sobre Telecinco i de 5 punts sobre La 1.
Què passarà al capítol de dijous de 'Sueños de libertad'?
En aquest capítol de 'Sueños de libertad', en Gabriel celebra amb la María el problema de saponificació: els seus plans van millor que mai. Després de l'assassinat d'en Santiago, en Pelayo insta la Marta i la Fina a reprendre la seva vida i aparentar naturalitat. La Irene lamenta no poder posar-se en contacte amb en José perquè sigui ell qui li expliqui tota la veritat.
En Tasio amaga el problema de saponificació a la Carmen, i en Pedro revela a en Joaquín i en Tasio la veritable identitat d'Amador Rojas. La Marta dissimula davant el seu pare el que ha passat amb en Santiago. Pelayo, personatge d'Alejandro Albarracín, pren una decisió respecte al xantatge de la Fina, i en Gabriel i la Begoña continuen avançant en la seva relació.
