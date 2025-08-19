Logo tveo.cat
Jesús Cintora amb cabell fosc i jaqueta blava apareix davant d'un fons blau i blanc a Malas Lenguas.
AUDIÈNCIES

Audiències: 'Malas Lenguas' puja al màxim amb Jesús Cintora davant de 'Sueños de Libertad'

'El Grand Prix' lidera en audiències el prime time contra 'Desapareguts' i 'Renéixer'

per

Xavi Oller

'El Grand Prix' continua líder en audiències en la seva segona semifinal a La 1 mantenint-se en un 12,6% i 912.000 espectadors. La tercera temporada de 'Desaparecidos' continua malament amb un pobre 5,5% i 339.000 teleespectadors a Telecinco. La segona opció de la nit, per tant, és per a 'Renacer' amb un correcte 10,8% i 742.000.

A laSexta,  la pel·lícula "Operación Fortune" és tercera opció amb un bon 6,8% i 418.000. 'Casper, l'Últim Padrí' baixa a Cuatro a un pobre 3,4% i tan sols 243.000. No pot contra 'Cine Clásico', que marca un estupend 4,6% i 378.000 a La 2.

El previ de 'El Grand Prix' no destaca amb un 8,1% i 754.000 a La 1. 'First Dates' aconsegueix un dia més el lideratge en audiències d'access prime time amb un bon 10,3% i 939.000 des de Telecinco. La reposició de 'El Hormiguero' es queda en un fluix 9,5% i 873.000. Les reposicions de 'Viajeros Cuatro' baixen a un 5,3% i una mitjana de 485.000 espectadors.

'Pasapalabra' arrasa davant 'Agárrate al sillón'

Un presentador de televisió està assegut davant d'una pantalla blava amb el logotip d'un programa de concursos.
'Pasapalabra' continua líder sense rival des d'Antena 3 | Antena 3

'Malas Lenguas' puja a màxim a la sobretaula de La 1 amb un 10,6% i 895.000, mentre el segon tram baixa a un 6,6% i 459.000 i a La 2 signa un 3,9% i 270.000. 'Y ahora Sonsoles' baixa a un 9,7% i 712.000 espectadors a Antena 3. 'El Diario de Jorge' no funciona amb un 8,7% i 582.000 seguidors amb Cristina Lasvignes, mentre 'Tardear' continua en un 8,1% i 653.000.

A la sobretaula,  'Sueños de Libertad' lidera com la sèrie més vista del dia amb un bon 13,1% i 1.166.000 teleespectadors des d'Antena 3. Per la seva banda,  'La Promesa' lidera en audiències amb un fantàstic 12,7% i 910.000. Just abans, 'Valle Salvaje' baixa lleugerament a un 10,8% i 822.000 fidels des de La 1.

'Agárrate al sillón' es manté a la tarda amb un fluix 8% i 608.000 a Telecinco. 'Pasapalabra' continua arrasant en audiències amb un gran 20,1% juntament amb 1.505.000 teleespectadors a Antena 3. Així mateix, 'Aquí la Terra' es conforma amb un fluix 8,2% i 632.000 espectadors.

Javier Ruiz amb vestit fosc i camisa clara parlant davant d'un fons arquitectònic a Mañaneros.
'Mañaneros' lidera a La 1 | RTVE

'La Hora de La 1' lidera amb un gran 18% i 306.000 seguidors, igual que 'Mañaneros 360' amb un 13,5% i 417.000. 'La Mirada Crítica' (10,3% i 192.000) baixa en audiències, igual que 'Vamos a ver' (10,3% i 291.000). Per la seva banda, 'Espejo Público' puja a un 13,1% i 332.000 des d'Antena 3, mentre que 'La Ruleta de la Suerte' també arrasa amb un 23,1% i 1.693.000.

Antena 3 és líder del dilluns en audiències

Antena 3 lidera en audiències en la jornada de dilluns 18 d'agost amb un estupend 13,2%. La 1 amb un 11% és segona, mentre que Telecinco es manté a la tercera posició amb un 8,2%. Per la seva banda, laSexta amb un 5,8% aconsegueix superar Cuatro, que tanca la llista amb un 4,7%.

