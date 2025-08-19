Audiències: 'Malas Lenguas' puja al màxim amb Jesús Cintora davant de 'Sueños de Libertad'
'El Grand Prix' lidera en audiències el prime time contra 'Desapareguts' i 'Renéixer'
'El Grand Prix' continua líder en audiències en la seva segona semifinal a La 1 mantenint-se en un 12,6% i 912.000 espectadors. La tercera temporada de 'Desaparecidos' continua malament amb un pobre 5,5% i 339.000 teleespectadors a Telecinco. La segona opció de la nit, per tant, és per a 'Renacer' amb un correcte 10,8% i 742.000.
A laSexta, la pel·lícula "Operación Fortune" és tercera opció amb un bon 6,8% i 418.000. 'Casper, l'Últim Padrí' baixa a Cuatro a un pobre 3,4% i tan sols 243.000. No pot contra 'Cine Clásico', que marca un estupend 4,6% i 378.000 a La 2.
El previ de 'El Grand Prix' no destaca amb un 8,1% i 754.000 a La 1. 'First Dates' aconsegueix un dia més el lideratge en audiències d'access prime time amb un bon 10,3% i 939.000 des de Telecinco. La reposició de 'El Hormiguero' es queda en un fluix 9,5% i 873.000. Les reposicions de 'Viajeros Cuatro' baixen a un 5,3% i una mitjana de 485.000 espectadors.
'Pasapalabra' arrasa davant 'Agárrate al sillón'
'Malas Lenguas' puja a màxim a la sobretaula de La 1 amb un 10,6% i 895.000, mentre el segon tram baixa a un 6,6% i 459.000 i a La 2 signa un 3,9% i 270.000. 'Y ahora Sonsoles' baixa a un 9,7% i 712.000 espectadors a Antena 3. 'El Diario de Jorge' no funciona amb un 8,7% i 582.000 seguidors amb Cristina Lasvignes, mentre 'Tardear' continua en un 8,1% i 653.000.
A la sobretaula, 'Sueños de Libertad' lidera com la sèrie més vista del dia amb un bon 13,1% i 1.166.000 teleespectadors des d'Antena 3. Per la seva banda, 'La Promesa' lidera en audiències amb un fantàstic 12,7% i 910.000. Just abans, 'Valle Salvaje' baixa lleugerament a un 10,8% i 822.000 fidels des de La 1.
'Agárrate al sillón' es manté a la tarda amb un fluix 8% i 608.000 a Telecinco. 'Pasapalabra' continua arrasant en audiències amb un gran 20,1% juntament amb 1.505.000 teleespectadors a Antena 3. Així mateix, 'Aquí la Terra' es conforma amb un fluix 8,2% i 632.000 espectadors.
'La Hora de La 1' lidera amb un gran 18% i 306.000 seguidors, igual que 'Mañaneros 360' amb un 13,5% i 417.000. 'La Mirada Crítica' (10,3% i 192.000) baixa en audiències, igual que 'Vamos a ver' (10,3% i 291.000). Per la seva banda, 'Espejo Público' puja a un 13,1% i 332.000 des d'Antena 3, mentre que 'La Ruleta de la Suerte' també arrasa amb un 23,1% i 1.693.000.
Antena 3 és líder del dilluns en audiències
Antena 3 lidera en audiències en la jornada de dilluns 18 d'agost amb un estupend 13,2%. La 1 amb un 11% és segona, mentre que Telecinco es manté a la tercera posició amb un 8,2%. Per la seva banda, laSexta amb un 5,8% aconsegueix superar Cuatro, que tanca la llista amb un 4,7%.
