Preocupació per Sabela Arán després d'empitjorar el seu estat de salut a 'Valle Salvaje'
Victòria, personatge de Sabela Arán a 'Valle Salvaje', emmalalteix greument després de la revelació del duc
Victòria, personatge de Sabela Arán, emmalalteix greument després de la revelació del duc. Aquest dijous 21 d’agost, a les 17:20h, els espectadors poden gaudir d’un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d’altres.
Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', a la Casa Gran la situació va ser crítica. Després del seu darrer enfrontament amb Rafael i després de les acusacions demolidores d’Adriana, José Luis va descarregar tota la seva ràbia contra Julio. El duc el va culpar de no haver sabut controlar la seva esposa i, un cop més, el primogènit va patir la violència del seu pare. Julio, destrossat, va demanar a l’Adriana que l’ajudés i deixés la seva relació amb Rafael.
A la Casa Petita, en Bernardo, que va veure una manera d’alliberar-se del jou de José Luis, va informar la Mercedes d’un pla que sabia que no li agradaria. Un pla que havia de dur a terme ell sol. D’altra banda, la Matilde va aconseguir apropar-se de nou a en Martín perquè a poc a poc deixés de culpar-la per la terrible infància que havia viscut.
En audiències, durant el mes de juliol, 'Valle Salvaje' va igualar la seva segona millor marca. La sèrie, que va ser l’oferta líder en joves i majors de 65 anys, va marcar un 9,8%, 738.000 seguidors i més d’1,3 milions d’espectadors únics de mitjana diària. Gairebé la meitat de les seves emissions van superar el doble dígit i diverses han liderat la seva franja.
Què passarà al capítol de dijous de 'Valle Salvaje'?
Al nou capítol de 'Valle Salvaje', en José Luis sent que la situació se li escapa de les mans, ja que, coneixent l’Adriana i en Rafael, sap que no es deixaran intimidar per les seves amenaces. Per això, creu que haurà de resoldre la situació ell mateix, caigui qui caigui, però té clar que no pot perdre les terres. A més, Victòria, personatge de Sabela Arán, emmalalteix greument després de la revelació que el duc li fa sobre l’Adriana.
En Leonardo intenta que la Bàrbara el perdoni i aquesta rep també la visita de l’Amanda, que vol saber què li ha fet el seu fill. Finalment, ha arribat l’hora que en Bernardo afronti el seu destí.
Més notícies: