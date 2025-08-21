La decisión de Alba Brunet que marca un antes y un después en 'Sueños de Libertad'

Fina, personaje de Alba Brunet, no es capaz de contarle a Marta el chantaje de Pelayo. Este viernes 22 de agosto, 'Sueños de Libertad' seguirá avanzando en sus tramas en la sobremesa de Antena 3. La serie diaria, además, está disponible por adelantado para los suscriptores premium de atresplayer.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'Sueños de Libertad', Gabriel celebró con María el problema de saponificación: sus planes iban mejor que nunca. Tras el asesinato de Santiago, Pelayo instó a Marta y Fina a retomar su vida y aparentar naturalidad. Irene lamentó no poder ponerse en contacto con José para que fuera él quien le contara toda la verdad.

Tasio ocultó el problema de saponificación a Carmen, y don Pedro reveló a Joaquín y Tasio la auténtica identidad de Amador Rojas. Marta disimuló ante su padre lo ocurrido con Santiago. Pelayo tomó una decisión respecto al chantaje de Fina, y Gabriel y Begoña continuaron avanzando en su relación.

| Atresmedia

Recordamos que, este curso, 'Sueños de Libertad' ha triunfado en audiencias, siendo la serie más vista de la televisión, mejorando incluso los datos de su temporada de estreno. La ficción diaria de Antena 3 ha liderado, consiguiendo una media de 1,2 millones de seguidores, más de 2 millones de espectadores únicos y un 13,3% de cuota. 'Sueños de Libertad' ha conseguido gran ventaja respecto a sus competidores, de 5,6 puntos sobre Telecinco y de 5 puntos sobre La 1.

¿Qué pasará en el capítulo del viernes de 'Sueños de Libertad'?

En este capítulo de 'Sueños de Libertad', Fina, acorralada, acepta el chantaje de Pelayo. María progresa en su movilidad, pero no se atreve a contárselo a Andrés por miedo a que la deje de lado. Joaquín quiere mantener en secreto los motivos del cierre de saponificación, pero Luz no está de acuerdo.

Gema comparte con María su felicidad por ejercer la maternidad con Teo. Cristina le cuenta la verdad a Ana sobre José, y Tasio trata de esquivar los rumores que circulan sobre enfermedad laboral. Cristina descubre una prueba irrefutable que corrobora la versión de la historia de Damián. Fina, personaje de Alba Brunet, no es capaz de contarle a Marta el chantaje de Pelayo: ¿se marcha de la colonia?