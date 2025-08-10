La determinació de María Redondo que cau com una galleda d'aigua freda a 'La Promesa'
Matilde, personatge de María Redondo a 'Valle Salvaje', s'enfronta amb determinació a Atanasi
Matilde, personatge de María Redondo, s’enfronta amb determinació a Atanasio. Aquest dilluns 11 d’agost, a les 17:20h, els espectadors poden gaudir d’un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d’altres.
Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', Úrsula va estar a l’aguait i no va trigar a descobrir que Mercedes i Bernardo no assistirien al casament, tot i l’acord. Aquesta ho va explicar a Victoria i José Luis va intentar convèncer Bernardo fent-li una oferta irrefusable. Tanmateix, el duc es va topar amb el mur infranquejable que era ara Mercedes, decidida a no deixar anar la seva venjança sota cap circumstància.
Després d’haver passat la nit junts, Adriana i Rafael es van sentir més segurs que mai del que sentien.No van pensar a rendir-se davant les amenaces de Julio ni permetre que ningú els prengués la possibilitat de formar una família. Cada cop era més clar quina era l’única sortida possible: fugir de Valle Salvaje, lluny de xantatges, traïcions i mirades vigilants.
En audiències, durant el mes de juliol, 'Valle Salvaje' va igualar la seva segona millor marca. La sèrie, que va ser l’oferta líder en joves i majors de 65 anys, va marcar un 9,8%, 738.000 seguidors i més d’1,3 milions d’espectadors únics de mitjana diària. Gairebé la meitat de les seves emissions van superar el doble dígit i diverses han liderat la seva franja.
Què passarà al capítol de dilluns de 'Valle Salvaje'?
Al nou capítol de 'Valle Salvaje',Matilde, personatge de María Redondo, fidel al seu caràcter prudent, s’enfronta amb determinació a Atanasio. Vol fer-li veure que revelar la veritat sobre el vall podria desfermar un conflicte sense precedents. Tanmateix, les intencions d’Atanasio semblen fermes, i el destí el portarà a un moment decisiu quan es trobi cara a cara amb Adriana.
Mentrestant, el gran casament entre José Luis i Victoria es converteix en el centre de totes les mirades. Entre aplaudiments, flors i gestos de complicitat, la parella es dona l’esperat "sí, vull". Però després d’aquest instant d’aparent felicitat, les intrigues, els ressentiments i les veritats ocultes que circulen pel vall demostraran que res tornarà a ser com abans.
