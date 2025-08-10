L'enfrontament d'Arturo Sancho que dona un gir de 180° a 'La Promesa'
Manuel, personatge d'Arturo Sancho a 'La Promesa', s'enfronta a l'Alonso després del conflicte amb la Leocadia
Manuel, personatge d'Arturo Sancho, s'enfronta a Alonso després del conflicte amb Leocadia, defensant la seva postura. Aquest dilluns 11 d'agost a les 18:10h, els espectadors poden continuar gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.
Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', Àngela estava tan enfadada amb Curro per haver fet venir el coronel Fuentes que no va escoltar raons. Manuel va enfrontar Leocadia per haver-li amagat la trucada de Pedro Farré, però ella li va girar la truita. L'hereu no es va fiar d'ella i va anul·lar la signatura prevista per vendre-li el seu percentatge de l'empresa.
Vera no va poder deixar de pensar en la seva família i Teresa i Lope es van preocupar perquè no era capaç d'atendre bé les seves tasques. Una trucada de Catalina al marquès de Valladares va tornar a enfrontar el matrimoni dels comtes de Campos i Luján. Per la seva banda, María Fernández va donar per perduda la seva relació amb Samuel, però, de manera totalment inesperada, va aparèixer a La Promesa. Encara que no de la manera que ella esperava...
Durant el mes de juliol, un cop més, 'La Promesa' va liderar la seva franja amb àmplia avantatge. La sèrie va promitjar un 12,6% i 1.099.000 espectadors i gairebé 1,5 milions d'espectadors únics diaris, sumant els resultats en diferit. 'La Promesa' va revalidar el lideratge entre els joves de 13 a 24 anys, els adults de 45 anys en endavant i en 11 de les 15 comunitats autònomes.
Què passarà al capítol de dilluns de 'La Promesa'?
Al nou capítol de 'La Promesa', Manuel, personatge d'Arturo Sancho, s'enfronta a Alonso després del conflicte amb Leocadia, defensant la seva postura. Catalina, envalentida per l'agraïment dels seus treballadors, insisteix en el seu ideal de justícia social, deslligant més tensions amb Adriano, Jacobo i Martina. Curro lluita amb la decepció d'Àngela, que l'acusa de trair-la per haver trucat al coronel Fuentes. El militar sembra inquietud amb la seva presència, especialment en Lorenzo, que tem que darrere la presència de l'oficial hi hagi alguna cosa més.
Vera, per la seva banda, mostra senyals clares d'estar emocionalment desbordada... Per la seva banda, Toño i Enora consoliden la seva relació d'esquena al caos que els envolta. El retorn de Samuel com a sacerdot deixa María Fernández ferida i provoca un xoc frontal entre Petra i Cristóbal, que no accepta l'estada del rector a La Promesa.
