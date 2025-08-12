La decisión de Natalia Sánchez que marca un punto de inflexión en 'Sueños de Libertad'

Begoña, personaje de Natalia Sánchez, da un gran paso en su relación con Gabriel. Este miércoles 13 de agosto, 'Sueños de Libertad' seguirá avanzando en sus tramas en la sobremesa de Antena 3. La serie diaria, además, está disponible por adelantado para los suscriptores premium de atresplayer.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'Sueños de Libertad', Andrés quiso visitar a Remedios en la cárcel porque creía en su inocencia. Gema y Joaquín, dado que la situación no mejoraba, decidieron hablar con los padres del abusón. Cristina se topó con José, que no fue capaz de decirle la verdad, mientras Manuela esperaba inquieta la respuesta de Gaspar a su carta.

Gabriel buscó disipar las sospechas que quedaban sobre su culpabilidad y propuso denunciar a Brossard. Gabriel trató de poner a Tasio en contra de Andrés, mientras Don Pedro se enteró de que José estaba en Toledo. Además, Pelayo encargó a Fina un reportaje fotográfico y Damián aconsejó a Irene que le contara a Cristina la verdad.

| Atresmedia

Recordamos que, este curso, 'Sueños de Libertad' ha triunfado en audiencias, siendo la serie más vista de la televisión, mejorando incluso los datos de su temporada de estreno. La ficción diaria de Antena 3 ha liderado, consiguiendo una media de 1,2 millones de seguidores, más de 2 millones de espectadores únicos y un 13,3% de cuota. 'Sueños de Libertad' ha conseguido gran ventaja respecto a sus competidores, de 5,6 puntos sobre Telecinco y de 5 puntos sobre La 1.

¿Qué pasará en el capítulo del miércoles de 'Sueños de Libertad'?

En este capítulo de 'Sueños de Libertad', Gabriel explica a María lo que pretende al denunciar a Brossard. Pedro se enfrenta a Damián culpándole de la reaparición de José en sus vidas. Begoña quiere hacer entender a Gabriel cuales son los miedos que la llevan a frenar su relación, mientras, Andrés, tras haberse tragado sus palabras, se reitera en su disculpa a Gabriel.

Tras leer su carta, Gaspar toma una decisión respecto a la relación que quiere tener con Manuela. María confiesa que delega en Gabriel la gestión del patrimonio de Julia, mientras Luz percibe la conexión que existe entre Luis y Cristina. Begoña, personaje de Natalia Sánchez, da un gran paso en su relación con Gabriel.