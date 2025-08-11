La sospita de Dani Tatay que dona un gir de 180° al futur de 'Sueños de Libertad'
L'Andrés, personatge de Dani Tatay a 'Sueños de Libertad', vol visitar la Remedios a la presó
L'Andrés, personatge de Dani Tatay, vol visitar la Remedios a la presó. Aquest dimarts 12 d'agost, 'Sueños de libertad' continuarà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.
Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de libertad', en Gabriel va percebre que la Begoña encara tenia dubtes sobre qui havia comès realment el robatori. En José, després de la seva xerrada amb en Damián, es va replantejar si explicar-li la veritat a la Cristina, mentre en Luis no va poder assistir al simposi de la Luz. En Joaquín i la Gema van decidir prendre mesures en l'assumpte de l'assetjament a en Teo.
La Digna i la Fina van recordar l'Isidro veient les fotografies que havia fet la Fina. En Don Pedro va exigir de tornada el favor que li havia fet a en Pelayo, mentre la María va veure que la Manuela ho estava passant malament per la seva ruptura amb en Gaspar. La Irene va voler resoldre els seus dubtes sobre els sentiments d'en Damián cap a la Digna. En Damián va donar una gran notícia sobre la culpabilitat de la Remedios.
Recordem que, aquest curs, 'Sueños de libertad' ha triomfat en audiències, sent la sèrie més vista de la televisió, millorant fins i tot les dades de la seva temporada d'estrena. La ficció diària d'Antena 3 ha liderat, aconseguint una mitjana d'1,2 milions de seguidors, més de 2 milions d'espectadors únics i un 13,3% de quota. 'Sueños de libertad' ha aconseguit un gran avantatge respecte als seus competidors, de 5,6 punts sobre Telecinco i de 5 punts sobre La 1.
Què passarà en el capítol de dimarts de 'Sueños de libertad'?
En aquest capítol de 'Sueños de libertad', l'Andrés, personatge de Dani Tatay, vol visitar la Remedios a la presó perquè creu en la seva innocència. La Gema i en Joaquín, atès que la situació no millora, decideixen parlar amb els pares de l'abús. La Cristina es troba amb en José, que no és capaç de dir-li la veritat, mentre la Manuela espera inquieta la resposta d'en Gaspar a la seva carta.
En Gabriel busca dissipar els sospites que quedin sobre la seva culpabilitat i proposa denunciar en Brossard. En Gabriel intenta posar en Tasio en contra de l'Andrés, mentre en Don Pedro s'assabenta que en José és a Toledo. A més, en Pelayo encarrega a la Fina un reportatge fotogràfic i en Damián aconsella a la Irene que expliqui la veritat a la Cristina.
Més notícies: