Nous moviments a RTVE: Beatriz Ariño, nomenada defensora de l’audiència
Beatriz Ariño ha estat nomenada nova defensora de l'audiència de RTVE, substituint Rosa María Molló
Nous moviments a RTVE. La periodista Beatriz Ariño serà la nova Defensora de l'Audiència des del proper 18 d'agost. Vinculada des de fa dècades a la Corporació, especialment als Serveis Informatius, atendrà en el seu nou càrrec les queixes, suggeriments i reclamacions dels usuaris.
Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat de Navarra, Beatriz Ariño ha desenvolupat la major part de la seva trajectòria professional a RTVE. Ha estat redactora, editora i presentadora de diferents programes, entre ells, La 2 Noticias i 'Informe Semanal'. També va formar part de la redacció de RNE i, al marge dels informatius, va presentar el programa 'Aquí hay trabajo'.
Durant sis anys va presentar l'Informatiu de Madrid de TVE per passar després als Telediarios. Ha treballat com a redactora a les Àrees de Política i de Cultura, com a editora adjunta d'informació internacional –on va dirigir i presentar el programa d'anàlisi 'El Mundo en 24 horas'–, i com a cap de l'Àrea de Societat.
Ha estat també coordinadora de 'Los Desayunos de TVE' i del programa 'La Hora de La 1', adjunta a la Direcció de Centres Territorials i editora del Canal 24 hores. I com a docent, imparteix classes als diferents màsters de RTVE.
D'aquesta manera, Beatriz Ariño pren el relleu de Rosa María Molló, que es posa al capdavant del '24 hores' de RNE. La Corporació agraeix a la periodista la seva total dedicació a l'Oficina de la Defensora, en un any de profunda transformació. "El meu mandat ha coincidit amb un canvi de model a RTVE que ha generat molta reacció, la qual cosa és bona i indica que a la gent li interessa i li importa el que fem", valora Rosa María Molló.
"Hem més que duplicat les peticions gestionades des de la Defensoria. Hem fet un esforç per explicar els canvis que es produeixen, amb un estil de comunicació més empàtic i directe. També hem augmentat la transparència en la informació que les nostres audiències sol·liciten. Em sento molt orgullosa de la conversa que hem mantingut. Escoltar la gent i que aquesta s'impliqui és bo perquè ajuda a millorar l'oferta i els estàndards de qualitat de la radiotelevisió pública, que és el que la gent espera de nosaltres", afegeix.
"La meva intenció és continuar la feina de les meves predecessores, apropant la radiotelevisió pública als ciutadans i contribuint a millorar-la a través del debat i la crítica constructiva", assenyala, per la seva banda, Beatriz Ariño. "És un repte il·lusionant i complex alhora, per la velocitat a què canvien els mitjans de comunicació i els interessos i exigències de l'audiència. Però em consta el compromís de l'equip de la Defensoria amb el servei públic per continuar construint la RTVE de tothom", conclou.
