La decisión de RTVE sobre 'Malas Lenguas' que afecta a la emisión de 'La Pirámide'

En un movimiento inesperado, RTVE ha decidido prolongar la emisión de 'Malas Lenguas' en dos bloques dentro de la tarde de La 1, tras probar esta fórmula el pasado lunes. Según ha informado la propia cadena a través de sus perfiles oficiales en redes sociales, esta doble presencia del programa de actualidad se mantendrá al menos durante el miércoles y jueves. Sin embargo, no hay un motivo de actualidad detrás, por lo que la única razón son las malas audiencias de 'La Pirámide'.

Por lo tanto, el primer bloque de 'Malas Lenguas' continuará en su horario habitual, de 15:55h a 17:10h, en La 1, antes de las series. Por su parte, el segundo espacio se emitirá de 19:25h a 20:30h en simulcast con La 2 y seguirá hasta las 21h únicamente en la segunda cadena pública. Actualmente, el programa de actualidad política está presentado por Aida Bao, quien ha sustituido durante el verano a Jesús Cintora.

La única excepción se producirá el martes, cuando el segundo bloque de 'Malas Lenguas' se emitirá únicamente en La 2, como de forma habitual. Y es que La 1 retransmitirá en ese horario el partido amistoso entre WSG Tirol y Real Madrid. Por ahora, la programación para el viernes, día festivo por la Asunción de la Virgen María, no ha sido confirmada, aunque previsiblemente se emitirá cine en la tarde, como en el fin de semana.

| RTVE

De este modo, esta decisión de RTVE tiene un impacto directo en 'La Pirámide'. El concurso presentado por Itziar Miranda se quedará fuera de la parrilla de La 1 durante un mínimo de cuatro días consecutivos. La situación de este formato es delicada tras haber registrado datos de audiencia poco alentadores en sus primeras semanas, con cuotas que se han mantenido entre el 5% y el 6%.

Por contraste, la segunda emisión de 'Malas Lenguas' del lunes alcanzó un 6,5% de share, mejorando ligeramente el rendimiento habitual del concurso. No obstante, bajó alrededor de dos puntos de cuota en La 2, hasta un 3,8% y 257.000. Por lo tanto, esta apuesta refleja que en RTVE no están satisfechos con los resultados de 'La Pirámide' y prefieren reforzar el espacio de actualidad con 'Malas Lenguas'.