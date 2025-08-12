Telecinco prepara canvis per a la seva franja matinal, que afecten Ana Rosa Quintana
'El Programa de Ana Rosa' recuperarà minuts a partir de setembre amb la sortida de Joaquín Prat
El setembre portarà una nova sacsejada a la programació de Telecinco. Mentre la cadena de Mediaset reestructura les seves tardes amb la sortida de 'Tardear' i l'arribada d'un magazín amb Joaquín Prat, la franja matinal també viurà una profunda remodelació. L'aposta passa per reforçar 'El programa d'Ana Rosa', reduint 'Vamos a ver', però mantenint el primer bloc matinal juntament amb 'La mirada crítica'.
D'aquesta manera, el canvi més cridaner serà l'ampliació de 'El programa d'Ana Rosa', que tornarà a durar el mateix que fa dues temporades, abans que s'escurcés. El moviment serà possible gràcies al salt de Joaquín Prat a la tarda, cosa que deixarà via lliure perquè Ana Rosa Quintana condueixi el magazín entre les 9:00h i les 13:30h. D'aquesta manera, el format s'enfrontarà de ple a 'Espejo Público' i intentarà recuperar el lideratge perdut davant de 'Mañaneros 360' amb Adela González i Javier Ruiz, líders a TVE després de 'La hora de La 1' de Silvia Intxaurrondo.
En paral·lel, hi haurà un relleu a la direcció de 'El programa d'Ana Rosa'. Gracia Jiménez, fins ara al capdavant de 'Tardear', prendrà les regnes del programa, substituint Pilar Cerisuelo. Aquesta última, productora executiva d'Unicorn Content, va assumir el càrrec després de la sortida de Daniel Fernández, que va fitxar per 'Mañaneros 360'.
L'ampliació d'espai per a Ana Rosa Quintana obligarà a moure fitxes a 'Vamos a ver', segons ha publicat Poco Pasa TV. El programa quedarà reduït a una hora i mitja, de 13:30 a 15:00, en una franja similar a la del desaparegut 'Ja és migdia'. La conducció quedarà en mans de Patricia Pardo com a presentadora titular, afrontant aquesta etapa sense Joaquín Prat, però amb una durada molt reduïda.
En la part organitzativa, 'Vamos a ver' també estrenarà equip directiu de la mà d'Unicorn Content. Óscar de la Fuente deixarà el format per acompanyar Joaquín Prat en el seu nou projecte vespertí. El seu relleu l'assumiran Sara Martín, actual sotsdirectora del programa, i María Cornago, sotsdirectora de 'El programa d'Ana Rosa'.
