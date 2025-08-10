La notícia de Nancho Novo que dona un gir de 180° a 'Sueños de Libertad'
Damián, personatge de Nancho Novo a 'Sueños de Libertad', dona una gran notícia sobre la culpabilitat de Remedios
Aquest dilluns 11 d’agost, 'Sueños de libertad' continuarà avançant en les seves trames a la sobretaula d’Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d’atresplayer.
Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de libertad', la Luz no va portar bé haver de callar la malaltia de el senyor Pedro. L’Irene va augmentar la seva seguretat en percebre la proximitat entre Damián i Digna, i l’Andrés i en Tasio van interrogar la Remedios pel robatori de la patent. La Gema va demanar a en Raúl que es mantingués allunyat d’en Teo, però la situació del nen a l’escola no va millorar.
En Gabriel va explicar a la María que havia aconseguit dissuadir les sospites de l’Andrés: el seu pla seguia endavant. En Pelayo, després de veure la feina fotogràfica de la Fina, va fer una trucada per intentar ajudar-la a trobar feina. La Gema va descobrir el motiu real pel qual en Teo havia estat robant diners, mentre que l’Andrés va tenir una corazonada: la Remedios era innocent del robatori.
Recordem que, aquest curs, 'Sueños de libertad' ha triomfat en audiències, sent la sèrie més vista de la televisió, millorant fins i tot les dades de la seva temporada d’estrena. La ficció diària d’Antena 3 ha liderat, aconseguint una mitjana d’1,2 milions de seguidors, més de 2 milions d’espectadors únics i un 13,3% de quota. 'Sueños de libertad' ha aconseguit gran avantatge respecte als seus competidors, de 5,6 punts sobre Telecinco i de 5 punts sobre La 1.
Què passarà al capítol de dilluns de 'Sueños de libertad'?
En aquest capítol de 'Sueños de libertad',en Gabriel percep que la Begoña encara té dubtes sobre qui va cometre realment el robatori. En José, després de la seva xerrada amb en Damián, es replanteja si explicar la veritat a la Cristina, mentre que en Luis no podrà assistir al simposi de la Luz. En Joaquín i la Gema decideixen prendre mesures en l’assumpte de l’assetjament a en Teo.
La Digna i la Fina recorden l’Isidro veient les fotografies que va fer la Fina. En el senyor Pedro exigeix de tornada el favor que va fer a en Pelayo, mentre que la María veu que la Manuela ho està passant malament per la seva ruptura amb en Gaspar. L’Irene vol resoldre els seus dubtes sobre els sentiments d’en Damián cap a la Digna. En Damián, personatge de Nancho Novo, dona una gran notícia sobre la culpabilitat de la Remedios.
