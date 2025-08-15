Aida Bao diu adeu a 'Malas Lenguas' i anuncia el retorn de Jesús Cintora
Aida Bao s'acomiada de 'Malas Lenguas' després de dues setmanes com a presentadora substituta
Adeu a Aida Bao de 'Malas Lenguas' després de dues setmanes com a presentadora. La periodista ha substituït Jesús Cintora al capdavant del programa d'actualitat política durant la primera quinzena d'agost. No obstant això, el presentador tornarà al seu programa el proper dilluns 18 d'agost,reprenent les regnes de 'Malas Lenguas' a La 1 i La 2.
D'aquesta manera, aquest dijous 14 d'agost, Aida Bao s'ha acomiadat dels espectadors de 'Malas Lenguas'. "Dilluns tornem, ja amb Jesús Cintora, per explicar l'actualitat amb anàlisi i també amb humor. Ha estat un plaer i un privilegi acompanyar-vos aquestes dues setmanes", deia la periodista, davant les paraules d'agraïment dels col·laboradors.
Recordem que,natural de Santiago de Compostel·la i llicenciada en Periodisme per la Universitat de Santiago, Aida Bao ha desenvolupat una sòlida trajectòria en mitjans com Televisión de Galicia, laSexta i especialment la Cadena SER. El 2013 va formar part de l'equip d'informatius que va cobrir l'accident del tren Alvia a Angrois, una cobertura que va ser reconeguda amb el Premi Ondas al Millor Tractament Informatiu. Actualment presenta i dirigeix les edicions de cap de setmana de 'Hora 14' i 'Hora 25' i, a RTVE, col·labora també de manera habitual a 'La Hora de La 1'.
En audiències,els resultats de 'Malas Lenguas' han continuat augmentant durant la primera meitat d'agost amb Aida Bao. Dimecres,el programa va assolir a la sobretaula de La 1 un 10,2 % de quota de pantalla, el seu millor registre des de mitjans de juny. De fet, fa tot just uns dies que RTVE va decidir que la segona part de l'espai, que fins aleshores només s'emetia a La 2, passés també a veure's a La 1.
Tot i que no hi ha una confirmació oficial, a causa de la seva bona acollida, tot apunta que Aida Bao serà oficialment la substituta de 'Malas Lenguas' en futures vacances del presentador. No obstant això, caldrà esperar, previsiblement fins a Nadal, per saber si la periodista torna a ser l'escollida.
